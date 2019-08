La soap opera "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano che dal 5 agosto potrà assistere ad un doppio appuntamento con la Serie TV turca, conosciuta in patria con il titolo di Dolunay, che sarà messa in onda dalle 14,49 alle 16,50 circa su Canale 5, dopo l'appuntamento con "Una Vita".

Le anticipazioni riguardanti la narrazione di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" da lunedì 5 agosto a venerdì 9 agosto, sono ricche di nuovi colpi di scena che coinvolgeranno i due protagonisti della narrazione, cioè Ferit Aslan e Nazli Piran [VIDEO] che dovranno ancora una volta contrastare la perfidia di Demet ed il terribile Hakan Onder.

Hakan e Ferit ai ferri corti

Nel corso delle prossime puntate si assisterà ad un momento cruciale, poiché Ferit è sempre più convinto che dietro l'incidente in cui sono morti i genitori del piccolo Bulut ci sia in realtà Hakan Onder, con cui avrà un duro scontro.

Il marito di Demet cercherà in tutti i modi di far cambiare idea al suo antagonista che nel frattempo attende i risultati di alcune ulteriori indagini fatte dalla polizia; nel frattempo la diabolica Demet, stanca del comportamento della sorella di Nazli, farà rapire Asuman.

Celal si addossa la responsabilità dell'incidente

Le cose per Onder si mettono male, così l'uomo minaccia Celal, imponendogli di addossarsi tutta la colpa dell'incidente, quindi del sabotaggio dell'auto e dell'omicidio di Demir e Zeynep. La chef e l'architetto, però, avranno la possibilità di parlare con Celal e sono certi della sua estraneità ai fatti.

Demet scoprirà che l'omicidio di Salih è stata in realtà una messinscena, per metterla alla prova; il marito infatti dubita della lealtà della moglie.

I coniugi Onder ottengono la custodia del piccolo Bulut, un colpo duro per Ferit che è disposto a tutto pur di riavere il nipote con sé.

Demet e Hakan proporranno uno scambio a Ferit, cioè quello di dar loro le sue azioni in cambio del piccolo. In aiuto di Ferit andrà Nazli che accetterà di sposare l'architetto per poter quindi riottenere l'affidamento del bambino che è sempre più triste.

Sia Nazli che Ferit preferiscono lavorare anche il giorno del matrimonio, ma a Nazli succede qualcosa di imprevisto, infatti la ragazza sarà rinchiusa con l'inganno da Demet all'interno di una cella frigorifera, rischiando così di morire.

A soccorrerla sarà l'amico Deniz, consentendole così di sposare l'Aslan.

Finiti i festeggiamenti per il matrimonio, Nazli accusa un forte malore e scopre di avere la febbre altissima. Hakan cercherà di boicottare in ogni modo Ferit che ha già presentato i documenti per riottenere Bulut; Onder metterà delle sostanze illecite all'interno dei camion aziendali, così da creare ancora problemi all'architetto.

Ferit dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti, quindi denuncerà Hakan, mettendo la polizia sui suoi passi. Nel frattempo Asuman scoprirà che Buruk è una spia di Demet; quindi cercherà di smascherarlo.