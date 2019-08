Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV in onda da fine giugno in Italia che sta collezionando ascolti record su Canale 5. Nelle prossime puntate italiani, Nazli Piran accetterà di sottostare al ricatto di Hakan Onder, tanto da lasciare Ferit Aslan durante una romantica dichiarazione d'amore.

Bitter Sweet: Hakan ricatta la cuoca

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulla fine delle nozze di Nazli e Ferit ad opera di Hakan. Tutto inizierà esattamente quando il marito di Demet recupererà un video dove Asuman spara a Muzaffer, al fine di ricattare la Piran.

Per fare ciò, l'Onder si recherà al ristorante dove mostrerà il sopracitato filmato alla cuoca. Qui l'uomo pretenderà che Nazli metta fine alle sue nozze con l'Aslan il più velocemente possibile in quanto vuole riavere Bulut tutto per sé ed entrare in possesso delle azioni della Pusola Holding.

La Piran, a questo punto, si recherà da un avvocato che le confermerà che sua sorella rischia più di dieci anni di galera per aver tentato alla vita del suo datore di lavoro.

Di conseguenza, la moglie dell'Aslan non avrà altra scelta che accettare il ricatto di Hakan. Infatti, deciderà di lasciare il marito dopo che Asuman ha tentato di togliersi la vita salendo sopra un altissimo edificio in costruzione.

Ferit vuole risposare Nazli

I nuovi spoiler di Bitter Sweet rivelano che Ferit sarà sempre più intenzionato a dare una chance al rapporto con Nazli, dopo aver fatto l'amore per la prima volta in un bosco alla ricerca di funghi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qui l'affarista le aveva regalato l'anello che era appartenuto alla nonna per chiederle di sposarlo davvero. Per questo motivo, l'Aslan organizzerà una cena a lume di candela alla quale inviterà alcuni musicisti per fare una serenata alla sua amata. Per fare ciò, inviterà Engin a portare il piccolo Bulut e la madre Leman per qualche ore fuori dalla sua abitazione.

La Piran lascia l'Aslan

Nazli risponderà di no alla proposta di nozze di Ferit in quanto impressionata dalla possibilità che sua sorella finisca in galera.

In questo frangente, la cuoca rifiuterà addirittura di indossare l'anello di famiglia. Una decisione che farà rimanere male l'Aslan, che, però, esigerà subito una spiegazione. Ma la Piran si trincererà dietro un muro di silenzio, tanto da scappare via dalla casa, visibilmente distrutta. In seguito, la donna troverà rifugio in casa di Fatos, l'unica messa al corrente del ricatto di Hakan Onder. Tuttavia, il ricco manager non si arrenderà di fronte al rifiuto della moglie, in quanto non vuole perdere la custodia di Bulut in seguito all'eventuale divorzio.