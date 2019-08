Nella soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore un nuovo personaggio sconvolgerà la trama della serie. Si tratta di Pelin Turan, ex fidanzata di Ferit. La donna verrà presentata a Nazli come un'amica di vecchia data.

Tuttavia, la giovane cuoca non si lascerà scappare degli accorgimenti che suggeriranno alla protagonista l'esistenza di una passata relazione amorosa della Turan con l'Aslan.

L'ex fidanzata di Ferit porterà anche un segreto con sé, ha perso il bambino del protagonista diverso tempo prima. Alla fine si rivelerà essere una complice del perfido Hakan Onder. Grazie all'aiuto di Pelin, l'uomo desidererà separare Nazli e Ferit.

Nazli organizza una festa, Ferit aggredisce Pelin

Bitter Sweet non ritornerà in onda prima del 19 di agosto, dopo la sua pausa estiva. Nelle prossime puntate Nazli sarà informata da Tarik sulla festa a sorpresa di compleanno che Ferit avrà intenzione di prepararle.

Così la cuoca turca deciderà di preparare al marito una festa.

La giovane protagonista riuscirà nell'intento. Infatti trascorrerà una gioiosa serata con il marito Ferit Aslan in un monolocale affittato da Nazli stessa. Tutto si svolgerà grazie all'aiuto della miglior amica Fatos.

Purtroppo la festa non sarà una delle migliori per il giovane architetto. La protagonista vedrà sul profilo social di Engin una vecchia foto di Ferit e del suo migliore amico circondati da un gruppo di amici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Allora deciderà di invitarli per fare una sopresa al marito.

Tuttavia, tra gli invitati fa la sua prima apparizione nella serie Pelin Turan, il nuovo personaggio della soap. Non appena Ferit Aslan la vede, muta immediatamente espressione del volto.

Di nascosto Ferit comanderà alla Turan di andarsene. Poi parlerà ad Engin della sua passata relazione con Pelin. Solo dopo, emergerà che l'amore tra i due è terminato a causa di Demet. La moglie di Hakan era gelosa della Turan e ha fatto credere a Ferit che Pelin avesse un amante.

Pelin, complice di Hakan, era incinta di Ferit

Il marito di Demet sfruttarà la situazione a suo vantaggio. Fisserà un appuntamento con Pelin e le svelerà che è stata Demet ad essere la causa della rottura della Turan con Ferit Aslan. Successivamente le chiederà di separare i coniugi Aslan e di far cadere nuovamente il giovane e ricco architetto tra le sue braccia. Solo in questo modo Hakan potrà ottenere l'affidamento di Bulut un'altra volta e soprattutto il 48% della Pusula Holding, l'azienda di Ferit.

Pelin inizialmente non accetterà l'accordo, ma poi cederà e svolgerà le imposizioni del marito di Demet. La Turan si recherà nell'ufficio dell'ex fidanzato e dirà a Ferit che Demet ha causato la fine del loro rapporto mettendo in scena un finto tradimento. Inoltre, gli rivelerà che aspettava un bambino da lui. Il giovane protagonista rimarrà così sconvolto di fronte a questa notizia che non dichiarerà i suoi sentimenti a Nazli, ma si tirerà momentaneamente indietro.