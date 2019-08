Nuovo spazio dedicato all’appassionante serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che si fermerà per tutta la settimana di ferragosto. Dopo la breve pausa, le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan torneranno a far emozionare il pubblico. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 a settembre, purtroppo, dicono che la cuoca e l’architetto saranno costretti ad affrontare nuovi imprevisti.

Ad ostacolare ancora una volta la sorella di Asuman e il ricco imprenditore sarà il malvagio Hakan Onder, che vorrà a tutti i costi riavere la custodia di Bulut, per poter mettere le mani sull’intera azienda Pusula Holding. L’ambiziosa chef non avrà altra scelta che prendere le distanze dal marito proprio quando l’uomo le dichiarerà l’amore che prova per lei. L’Aslan rimarrà sconvolto quando la migliore amica di Fatos non accetterà il bellissimo anello che desiderava tanto che indossasse. L’architetto infatti non saprà che la sua amata è stata obbligata a lasciarlo per colpa delle minacce ricevute dal marito di Demet.

Ferit nasconde alla moglie che Pelin è la sua ex, Hakan ricatta Nazli

Nelle puntate che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo, una nuova entry chiamata Pelin porterà scompiglio tra Nazli e Ferit. La cuoca, sin da subito, sospetterà che la donna, che si è presentata come una vecchia amica di suo marito, in realtà, sia l’ex fidanzata dell’architetto. Purtroppo, la sorella di Asuman scoprirà di aver fatto bene a dubitare, dato che Pelin le farà capire, in diverse circostanze, di aver avuto una relazione sentimentale in passato con l’Aslan.

Quest’ultimo farà il possibile per dimostrare alla moglie che, tra lui e la sua ex, non c’è più niente. Nel frattempo, Hakan, sempre più deciso a far separare il nemico dalla chef, si presenterà al ristorante della coppia e metterà in atto l'ennesima strategia per riottenere l’affidamento di Bulut. Il marito di Demet farà vedere a Nazli il video in grado di dimostrare alla giustizia che Asuman ha messo fine all’esistenza di Muzzafer.

A quel punto l’Onder preciserà alla Piran che, anche se sua sorella non ha commesso un vero delitto poiché l’uomo che ha ferito in realtà è vivo e vegeto, la ricatterà dicendole di poter far rinchiudere la giovane in un carcere, grazie al filmato incriminato che possiede.

L’Aslan rimane senza parole, la Piran costretta a chiedere il divorzio

Il losco imprenditore, inoltre, farà presente a Nazli che, per evitare che sua sorella venga arrestata, dovrà divorziare da Ferit in poco tempo.

La Piran, per il bene di Asuman, si adeguerà alla volontà del malvagio uomo, abbandonando subito il tetto coniugale. L’Aslan, non appena si accorgerà di non poter vivere senza la Piran, troverà finalmente il coraggio per dichiararle i suoi sentimenti. L’architetto organizzerà una serata romantica per Nazli nella sua villa, per farle una reale proposta di matrimonio. La sorella di Asuman rifiuterà l’anello dell’Aslan, facendolo rimanere senza parole.

Quest’ultimo non si arrenderà affatto, dato che vorrà capire il motivo per cui sua moglie ha addirittura deciso di annullare le loro nozze. Fortunatamente il giudice non accetterà la richiesta di divorzio della cuoca e dell’architetto, affermando che entrambi i coniugi dovranno provare a risolvere i loro problemi con una terapia di coppia. Mentre Ferit sarà sempre più deciso a scoprire le ragioni che hanno fatto allontanare Nazli da lui, il perfido Hakan si servirà della complicità di Pelin per mettere fuori gioco il suo rivale.