Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap tv campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate che vedremo in futuro, Nazli Piran e Ferit Aslan si lasceranno andare finalmente al desiderio di amarsi, complice una scampagnata nel bosco.

Bitter Sweet: Nazli e Ferit si lasciano

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardanti le puntate trasmesse in Turchia, si soffermano su Nazli e Ferit, che saranno protagonisti di incredibili colpi di scena che faranno felici i tantissimi fan che hanno dovuto dire addio alla soap per una settimana in occasione di Ferragosto.

Nel dettaglio, il ricco manager e la chef di cibo orientale cederanno finalmente al desiderio. I due, infatti si ameranno in mezzo ad un bosco dopo essere entrati in crisi per colpa della Pelin. Proprio quest'ultima aveva creato dei dissapori tra la coppia, sebbene fosse un piano organizzato dai coniugi Onder. Demet, infatti, farà credere alla Piran che l'Aslan abbia una relazione extra-coniugale con la Turan.

Dall'altro canto, lo zio di Bulut deciderà di assumere quest'ultima all'interno della Pusola Holding dopo aver scoperto che aveva abortito il bambino che attendeva da lui. Un comportamento che genererà sempre più la gelosia di Nazli, visto che il consorte passava più tempo del dovuto con l'ex fidanzata per presunti motivi lavorativi. Per tale ragione, la sorella di Asuman deciderà di abbandonare il tetto coniugale e chiudere la storia con Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

L'Aslan raggiunge la moglie nel bosco

I nuovi spoiler di Bitter Sweet rivelano che l'Aslan troverà una lettera, con la quale la moglie lo avverte di averlo lasciato dopo essere tornato a casa da lavoro. Un gesto che spaventerà moltissimo il ricco manager che temerà di averla persa per sempre. Lo zio di Bulut, a questo punto, penserà bene di non perdere tempo, tanto da mettersi sulle sue tracce.

Per questo motivo, si avvarrà dell'aiuto della sua fedele segretaria, che gli svelerà che la Piran è andata a raccogliere le olive nella tenuta di suo zio.

Sentite queste parole, Ferit si precipiterà nell'uliveto dove inizierà a dare il suo contributo. Qui le tensioni tra i due neo-sposi comincerà a sciogliersi, tanto che alla fine del turno di lavoro decideranno di fare una bella passeggiata nel bosco.

Incontro ravvicinato tra la Piran e l'imprenditore

La coppia approfitterà della scampagnata per riempire il paniere di funghi prelibati, ma i due perderanno la strada a causa dell'oscurità.

Alla fine, Ferit e Nazli troveranno riparo in una casa abbandonata con l'intenzione di passarvi la notte. Qui i due pian piano si avvicineranno sempre di più, tanto che scatterà il desiderio. Infine l'imprenditore e la Piran approfitteranno di questo dolcissimo momento per giurarsi amore eterno, promettendosi di recuperare il tempo perduto.