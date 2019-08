Gli spoiler delle puntate turche della popolare soap opera di Canale 5 Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelano che la sorella di Nazli, Asuman, vivrà dei momenti molto concitati e di vera paura, a causa di un uomo senza scrupoli che molesterà la ragazza.

Le due sorelle hanno avuto dei forti scontri, ma alla fine Asuman, ascoltando i consigli della Piran, lascerà la dimora del musicista, dove si era trasferita, per tornare a vivere con l'amica Fatos.

Asuman di nuovo nei guai

La sorella di Nazli, sembra però destinata a cacciarsi sempre nei guai, infatti poco dopo la giovane dovrà risolvere un'altro gravoso problema, cioè quello del mancato pagamento delle tasse scolastiche. Il proseguimento dei suoi studi nell'istituto è quindi messo a rischio, ma stavolta Fatos non è intenzionata a coprire le malefatte della coinquilina, quindi deciderà di rivolgersi a Nazli, che come sempre cercherà di aiutare la sorella.

Stavolta però la moglie di Ferit metterà Asuman davanti alle sue responsabilità e la obbligherà a lavorare al ristorante per riuscire a racimolare la cifra che le serve per ottemperare al pagamento della retta scolastica. Asuman, insofferente al duro lavoro, decide di cercare una via alternativa e più facile per reperire il denaro che le serve, dunque accetterà senza pensarci due volte la proposta di Deniz di pagare al suo posto la retta dell'istituto.

La narrazione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore arriverà quindi ad un momento cruciale, infatti, a causa della proposta del musicista, Asuman e Nazli avranno l'ennesimo litigio, che porterà la più piccola delle sorelle Piran a lasciare il ristorante una volta e per tutte.

La giovane, disperata, accetterà quindi un'offerta di lavoro che se da un lato le permetterà di ripagare il prestito di Deniz, dall'altro la metterà ulteriormente nei guai. Asuman, senza saperlo, cadrà nella rete di un uomo senza scrupoli, Muzzafer.

Deniz salva Asuman

L'uomo, venuto a conoscenza delle difficoltà della Piran, offrirà un lavoro alla ragazza nel suo ristorante come cameriera; ma le cose non sono come sembrano, infatti l'uomo inviterà Asuman a raggiungerlo a casa, e solo in quel momento la sorella di Nazli si renderà conto di essere finita in una trappola. Muzzafer cercherà prima di togliere ad Asuman lo smartphone, quindi, dopo averle sottratto la possibilità di chiedere aiuto, pretenderà dalla ragazza disponibilità e accondiscendenza.

Ad aiutare ancora una volta la giovane Piran sarà Deniz che, insospettito dalla repentina offerta di lavoro di Muzzafer, andrà a casa dell'uomo, quindi salverà la sorella di Nazli [VIDEO]da quella che poteva diventare una vera e propria violenza ai suoi danni.