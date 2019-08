Nuovo cambio di programmazione in vista per tutti gli appassionati delle soap opera del pomeriggio di Canale 5. Dopo lo stop di Beautiful e Il Segreto, anche Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva, sarà sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per un'intera settimana. Una decisione che non renderà contentissimi i fan della serie, i quali dovranno attendere un po' di tempo prima di scoprire l'attesissimo finale di stagione.

Cambia la programmazione di Bitter Sweet: soap sospesa per una settimana

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la programmazione della prossima settimana di Canale 5 rivelano che Bitter Sweet è assente dal palinsesto e quindi per il momento la soap risulta sospesa.

Da lunedì 12 agosto, infatti, alle ore 14:45 non andrà in onda il doppio appuntamento con la soap opera turca, la quale verrà sostituita dai alcuni film che andranno ad occupare la fascia oraria fino alle 18:45 circa, quando poi si darà spazio all'appuntamento con Caduta Libera, il game show delle botole condotto da Gerry Scotti.

Una sospensione che tuttavia impedirà ai telespettatori affezionati alla soap opera di perdersi delle puntate fondamentali per il racconto, che sarebbero state trasmesse durante la settimana del Ferragosto, quando una gran parte del pubblico italiano è in vacanza e non passa il tempo davanti al televisore.

Boom di ascolti per Bitter Sweet, la soap rivelazione dell'estate

Anche in questo caso ci sono delle buone notizie, perché per tutta la settimana 19-24 agosto verranno trasmessi sempre due episodi al giorno della soap opera, mentre da lunedì 26 agosto si tornerà alla programmazione standard per Bitter Sweet, ossia con una sola puntata su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:35 circa.

E il finale di stagione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è davvero attesissimo dal pubblico che ha premiato la soap opera estiva di Canale 5 con ascolti strepitosi.

Oltre 2.2 milioni di spettatori al giorno con uno share che ha superato la soglia del 19% e picchi di oltre il 22% nei caldi e assolati pomeriggi estivi. Dati che non hanno fatto rimpiangere per nulla gli ascolti registrati da Uomini e donne di Maria De Filippi nel corso della stagione televisiva appena trascorsa e che hanno permesso alla soap di avere la meglio sulla concorrenza dei talk show trasmessi da Rai 1.