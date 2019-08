I fan di Bitter Sweet non saranno felici di sapere che la soap turca si fermerà per l'intera settimana di Ferragosto. Gli alti vertici Mediaset, che in un primo momento non avevano programmato pause, ne hanno dato notizia. I nostri beniamini saranno quindi presenti solamente fino al 10 agosto, per poi andare in ferie. La serie turca, il cui nome originale è Dolunay, tornerà il 19 agosto, a meno che non ci siano altri cambi di programmazione.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: sospeso nella settimana di Ferragosto

Poco tempo fa è giunta la notizia che Bitter Sweet – Ingredienti d’amore non si sarebbe fermata nemmeno a Ferragosto, mentre Il Segreto e Beautiful sarebbero andati in vacanza. Da poco è arrivata la smentita: la soap turca sarà sospesa la prossima settimana, ovvero dal 12 al 16 agosto, per poi tornare lunedì 19. Durante la settimana di Ferragosto Dolunay verrà sostituita con film della serie Inga Lindstrom.

Nazli e Ferit sono piaciuti ai telespettatori che li hanno amati fin dalla prima puntata. Canale 5 ha fatto centro grazie alle avvincenti trame e ai personaggi della soap. Gli ascolti hanno superato i 2 milioni di telespettatori. Ma complici le ferie, in seguito meno persone e fan avranno modo di vedere la telenovela turca.

Bitter Sweet riprenderà lunedì 19 agosto - anticipazioni

Tuttavia, la sosta forzata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore non dovrebbe superare la settimana prevista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Salvo ulteriori cambiamenti di orario e palinsesto, Canale 5 riprenderà a trasmettere la soap turca, puntualmente con l'episodio di lunedì 19 agosto 2019 alle 14.45.

Inoltre le puntate di Bitter Sweet dovrebbero andare in onda fino al 13 settembre. Dopo tale data Dolunay si fermerà e non si conosce se e quando i fan rivedranno i loro attori del cuore.

Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap mostrano Deniz vittima di uno scontro terribile.

Dopo avere avuto la conferma da Nazli del matrimonio di quest'ultima con Ferit, guiderà incautamente la moto troppo velocemente e si scontrerà con un camion.

Deniz verrà portato in ospedale e Asuman che è sua ospite dopo avere litigato con la sorella, si precipiterà al suo capezzale. Ella troverà il malcapitato meglio di quanto avrebbe pensato e si dirà disposta ad aiutarlo per arrivare alla completa guarigione.

Asuman parlerà con il padre Kemal e verrà a conoscenza che Nazli e Ferit si sono sposati, per ottenere l’affido di Bulut. Nazli verrà informata di ciò che la sorella ha scoperto e anche Ferit, tutto questo nuocerà al piccolo Bulut? Entro breve tempo ci sarà una nuova udienza per il suo affidamento e anche se Asuman ha promesso di non parlare per non fare del male a Deniz, tutto potrebbe essere possibile.