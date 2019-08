Gli ascolti della nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuano ad essere molto positivi. Le anticipazioni degli episodi in programmazione in Italia dal 5 al 9 agosto 2019 che subiranno una variazione di orario, poiché gli appuntamenti raddoppieranno, dicono che Asuman dimostrerà davvero di essere cambiata in positivo. La giovane, dopo aver scoperto che il cameriere Burak sta spiando tutte le mosse di Nazli e Ferit per conto di Demet, avviserà subito la sorella e il cognato.

A quel punto la cuoca e l’Aslan uniranno le loro forze, visto che dopo aver smascherato il loro dipendente prepareranno un piano per incastrare la sorella di Deniz. Purtroppo l’intento della Piran e del marito non andrà a buon fine a causa di Hakan, che si presenterà personalmente all’appuntamento con i novelli sposi insieme alla consorte.

Demet e Hakan preoccupati, l’Aslan viene rilasciato

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, Demet e Hakan entreranno in ansia quando Ferit annuncerà pubblicamente che Nazli diventerà sua moglie.

Gli Onder oltre ad avere il timore di poter perdere l’affidamento di Bulut, penseranno che il loro rivale potrà entrare in possesso del 48% delle azioni della Pusula Holding. A quel punto il cognato di Deniz affiderà un nuovo incarico al suo fidato scagnozzo Bekir. Il losco imprenditore deciderà di mettere nei guai il socio di lavoro della Piran dopo aver ricevuto il consenso della moglie, che non opporrà nessuna resistenza a patto che il suo ex fidanzato rimarrà in vita.

Hakan sapendo che nell’azienda di famiglia arriverà un importante carico farà sostituire la merce con delle sostanze stupefacenti, per impedire a Ferit di ottenere la custodia del nipote. Quest’ultimo a seguito del suo matrimonio verrà condotto in commissariato poiché essendo amministratore delegato della Pusula Holding avrà il compito di dare le dovute spiegazioni. Per fortuna l’Aslan dopo essere stato interrogato diverse ore verrà rilasciato per l’assenza di prove contro di lui.

Asuman smaschera Burak, l’Onder fa saltare il piano di Ferit e Nazli

Intanto l’Onder convinto di essersi sbarazzato del marito della cuoca, organizzerà una conferenza stampa in compagnia della moglie, e farà credere a tutti i presenti di essere dispiaciuto per l’arresto di Ferit, per poter diventare il nuovo capo dell’impresa. La situazione si complicherà quando Asuman dopo aver controllato il cellulare di Burak, un nuovo cameriere assunto nel ristorante di sua sorella e di suo cognato, scoprirà che il giovane è una spia al servizio di Demet.

La giovane avendo promesso a Nazli di essere del tutto sincera con lei dopo gli errori commessi, la metterà subito in guardia pur essendo stata minacciata dalla sorella di Deniz. Burak non appena verrà messo alle strette da Ferit e dalla chef ammetterà di essere stato ingaggiato dalla moglie di Hakan per fargli sapere tutto ciò che accade nella loro attività in cambio del denaro.

L’Aslan si vendicherà denunciando per calunnia l’Onder.

Grazie alle segnalazioni dell’architetto le autorità chiuderanno diversi cantieri illegali appartenenti ad Hakan. Nel contempo Ferit dovrà fare nuovamente i conti con Deniz, che ancora amareggiato per non aver potuto fare breccia nel cuore della cuoca si porrà delle domande. Il musicista inizierà a sospettare che l’unione coniugale tra la sorella di Asuman e l’Aslan sia una messinscena. Per finire Hakan, dopo aver scoperto che Ferit e la Piran sono pronti a tendere una trappola a sua moglie, interverrà in prima persona riuscendo a far saltare il piano della coppia.