Il successo della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continua senza sosta. I protagonisti Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel), legati da un difficile rapporto. Solo successivamente sboccerà l'amore. Sono ostacolati da Hakan e Demet, interessati solo all'azienda del giovane protagonista.

Gli antagonisti della storia saranno disposti ad uccidere i genitori del piccolo Bulut, nipote di Ferit.

Così otterranno l'affidamento del bambino e delle quote in azienda. Dopo la pausa estiva della settimana di Ferragosto, la soap opera turca continuerà ad essere trasmessa più ricca di eventi ed imprevisti che mai.

Hakan e Demet al centro, Pelin complice dei due

Le puntate successive ruoteranno in gran parte attorno alle figure dei coniugi Onder, Hakan e Demet. Dopo aver perso l'affidamento del piccolo Bulut, i due tenteranno di ottenerlo nuovamente per strappare a Ferit Aslan le redini della Pusula Holding.

Hakan escogiterà per questo un nuovo stratagemma. Mostrerà alla protagonista un video che potrebbe far ritenere la sorella Asuman responsabile del delitto di Muzzafer. In realtà non ha commesso niente di tutto ciò e la vittima in questione è sana e vegeta. Hakan ricatterà Nazli, chiedendole di allontanarsi da Ferit in cambio del suo silenzio. La cuoca turca dovrà prender le distanze dal marito per proteggere la sorella ancora una volta.

Pelin, il nuovo personaggio della soap, sarà fortemente legata ai loschi affari dei due. La ragazza in questione verrà presentata a Nazli da Ferit come amica di vecchia data.

In realtà si tratta della ex fidanzata del giovane architetto. Nazli lo capirà solamente dopo che Pelin lascerà intendere una passata relazione amorosa con l'uomo. I sospetti della giovane cuoca confermati dall'atteggiamento di Pelin esploderanno in un grave litigio col marito. Infine, Pelin si rivelerà essere complice di Hakan e Demet.

Nazli rifiuta l'anello di Ferit e lo lascia

Ferit Aslan si renderà presto conto dei suoi veri sentimenti d'amore verso Nazli. La giovane è stata disposta a sposarlo pur di salvare Bulut dagli assassini dei suoi genitori. Così dichiarerà alla cuoca cosa prova realmente per lei e le offrirà un anello nella sua grande villa ben addobbata per l'occasione così importante.

Tuttavia Nazli sarà costretta a rifiutarlo, ricordando le minacce del perfido Hakan.

Se il video in mano agli Onder venisse alla luce, la sorella di Nazli rischierebbe seri guai in prigione. Dopo il rifiuto da parte di Nazli, Ferit si insospettirà dell'atteggiamento della giovane protagonista e si deciderà a scoprire cosa si cela dietro questa strana vicenda.