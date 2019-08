La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5, dopo la sua pausa estiva. La soap continuerà ad essere ricca di colpi di scena come sempre. Nelle puntate prossimamente in onda, il rapporto tra Nazli e sua sorella Asuman peggiorerà sempre di più.

Fortunatamente quest'ultima capirà presto i suoi errori e lascerà la casa dell'amico Deniz. La situazione sembrerà ristabilirsi, tuttavia solamente per poco.

Infatti, la sorella della cuoca si caccerà nuovamente nei guai e darà molti grattacapi a Nazli. L'intervento dello zio paterno di Bulut sarà fondamentale per evitare il peggio.

Bitter Sweet, Asuman nuovamente in pericolo

I problemi avranno inizio quando Asuman si accorgerà di non poter pagare ancora le tasse scolastiche. Questo potrebbe porre fine alla permanenza della ragazza nel suo istituto. La sorella di Nazli parlerà del debito con Fatos.

Tuttavia, la migliore amica della cuoca turca non riuscirà a coprirla ancora e dirà la verità alla protagonista. Così, Nazli obbligherà Asuman ad aiutarla nel suo ristorante per racimolare qualche soldo.

La sorella non le darà ascolto e preferirà imboccare la strada più facile. Infatti, accetterà di buon grado l'aiuto economico dell'amico Deniz, che si offrirà di saldare il debito al posto suo. La notizia farà andare Nazli su tutte le furie e ne scaturirà un ennesimo litigio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La difficile situazione spingerà Asuman a lasciare il ristorante. La sorella della protagonista accetterà una proposta di lavoro, che non prometterà nulla di buono. Il nuovo datore di lavoro si chiama Muzzafer e offrirà ad Asuman un posto come cameriera. Tuttavia, solamente quando la ragazza entrerà nell'abitazione dell'uomo si accorgerà di essere stata tratta in inganno. Infatti, le verrà sottratto il cellulare e le verrà richiesta sempre più accondiscendenza.

Deniz si insospettirà presto di Muzzafer e deciderà di intervenire di persona. Grazie al musicista Asuman potrà scampare il tentativo di abuso del nuovo datore di lavoro.

Nazli in difficoltà a causa di Hakan

Nel frattempo Nazli verrà ricattata dal perfido Hakan. L'uomo chiederà a Nazli di divorziare dall'Aslan. In questo modo potrà riavere la custodia del piccolo Bulut ed il 48% delle quote della Pusula Holding.

Se Nazli rifiutasse l'accordo, Hakan farebbe venire alla luce un filmato in grado di incolpare Asuman del delitto di Muzzafer.

In realtà non è stato commesso nessun assassinio. Infatti, la vittima è viva e vegeta. Questo porterà Nazli a rifiutare la vera dichiarazione d'amore di Ferit. L'Aslan deciderà di indagare e scoprire le ragioni dello strano comportamento della cuoca.