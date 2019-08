Nelle prossime settimane gli episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore riserveranno al pubblico colpi di scena e momenti drammatici che avranno come protagonista Asuman Piran, la sorella di Nazli. La ragazza sarà vittima delle diaboliche macchinazioni messe in atto dal perfido Hakan Onder. Quest'ultimo userà la giovane per ricattare Nazli e costringerla a porre fine al matrimonio con Ferit. La cuoca accetterà di sottostare al ricatto dell'Onder per salvare la sorella dall'accusa di tentato omicidio.

Hakan, infatti, è in possesso di un video compromettente in cui Asuman impugna una pistola e spara a Muzaffer, un complice dell'Onder. In realtà, l'uomo non è morto, ma Hakan avrà ottenuto momentaneamente ciò che voleva: separare Nazli da Ferit.

Bitter Sweet: nei prossimi episodi Asuman sparerà a Muzaffer ma la pistola sarà caricata a salve

Asuman accetterà di lavorare ad una serata organizzata dal losco individuo Muzaffer che, una volta soli, cercherà di usarle violenza.

Fortunatamente Deniz Kaya arriverà in tempo per salvare la ragazza, ma la storia non si concluderà così facilmente. La giovane, infatti, verrà contattata nuovamente da Muzaffer. Stando alle anticipazioni, l'uomo la ricatterà dicendole di essere in possesso di video e foto in cui appare nuda. Asuman accetterà di incontrarlo e durante un'accesa discussione impugnerà una pistola e sparerà all'uomo. Sconvolta per ciò che ha fatto fuggirà senza accertarsi se l'uomo sia vivo o morto.

In realtà Muzaffer non è stato colpito perché la pistola era caricata a salve. Asuman penserà di aver ucciso l'uomo e, per la disperazione, tenterà persino di togliersi la vita. Hakan ha fatto riprendere la scena del finto omicidio e userà il filmato per ricattare Nazli.

Nazli lascerà Ferit per salvare Asuman dall'accusa di tentato omicidio

Hakan approfitterà della situazione e mostrerà a Nazli il video in cui la sorella spara a Muzaffer.

Per evitare che Asuman possa essere denunciata, Nazli accetterà di sottostare al ricatto dell'Onder. Quest'ultimo pretenderà dalla giovane cuoca che metta fine al matrimonio con Ferit per ottenere nuovamente l'affidamento di Bulut e riappropriarsi delle azioni della Pusula Holding. In caso contrario, l'uomo consegnerà il video incriminante alla polizia e Asuman sarà accusata di tentato omicidio. Dopo aver appreso da un avvocato che la sorella potrebbe anche essere condannata a diversi anni di carcere, Nazli si sentirà con le spalle al muro.

Nel frattempo Asuman, sconvolta e in preda al panico, penserà di farla finita, ma il provvidenziale intervento di Deniz e Nazli eviterà il peggio. Quest'ultima, dopo aver visto la disperazione della sorella, deciderà di accettare le condizioni di Hakan e lascerà Ferit.