La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuerà a fare compagnia ai fan italiani per tutto il mese di agosto, ma dal 12 al 16 agosto ci sarà una breve pausa per quanto riguarda la mesa in onda. Le anticipazioni relative a ciò che accadrà dopo la breve interruzione, rivelano che Asuman disperata per la sorella Nazli, che per proteggerla si vedrà costretta a porre la parola fine al matrimonio con Ferit Aslan a causa di Hakan Onder, sarà sul punto di fare una follia.

La giovane, dopo essere stata rimproverata dalla cuoca per la sua ennesima imprudenza, tenterà il suicidio sotto lo sguardo sconvolto di Fatos, Deniz, e Nazli.

Deniz salva Asuman, Nazli lascia Ferit

Negli episodi che andranno in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, Ferit dirà a Engin di voler regalare a Nazli l’anello della nonna paterna. Nel frattempo la cuoca, dopo essere stata minacciata da Hakan, si scaglierà contro la sorella Asuman per aver ucciso Muzzafer.

La figlia minore di Kemal, stufa di commettere sempre dei guai, si recherà in un palazzo altissimo con l’intento di porre fine alla sua vita. Fortunatamente proprio quando la sorella della cuoca sarà sul punto di precipitare nel vuoto, verrà messa in salvo da Deniz, che riuscirà a farla ragionare. Poco dopo Asuman verrà raggiunta anche da Fatos e Nazli, che dopo aver avuto il timore di poter perdere la sorella, farà un sospiro di sollievo grazie all’intervento del musicista.

Successivamente la chef, ancora sotto ricatto dell’Onder, si preparerà per comunicare all’Aslan di volerlo lasciare, senza sapere che l’uomo le sta organizzando una sorpresa. La cuoca, dopo aver fatto le valigie per tornare a vivere con Fatos e la sorella, si recherà nel giardino della villa su richiesta del marito, che dopo averle dedicato delle dolci parole la sorprenderà dandole un prezioso anello. La Piran rifiuterà il regalo di Ferit con molta freddezza, dicendogli soltanto di non poterlo accettare.

La sorella della cuoca disposta a farsi arrestare, l’Onder ricatta Leman

In seguito Fatos, pur sapendo che Asuman ha tentato il suicidio per colpa del marito di Demet, non metterà al corrente della verità Deniz. Nazli farà sapere alla sua amica di aver chiesto il divorzio all’Aslan e non riuscirà a trattenere le lacrime dopo aver ammesso che lo ama. Nel contempo quest’ultimo continuerà a non capire il motivo per cui la cuoca si è allontanata da lui.

Il giorno seguente Asuman dirà alla sorella di essere disposta a farsi arrestare per scontare il suo delitto, mentre Ferit inizierà a credere che la Piran abbia lasciato la sua villa per colpa di sua madre Leman. Bulut si dispererà per l’assenza della cuoca, invece Deniz dubiterà che la sorella di Nazli era intenzionata a compiere l’estremo gesto perché lui l’ha respinta. La chef, non appena l’Aslan pretenderà di ricevere le giuste spiegazioni, gli dirà soltanto di voler stare lontana da lui.

Successivamente Ferit verrà a conoscenza tramite un uomo che sua moglie ha contratto un debito con uno strozzino e andrà su tutte le furie, poiché capirà che Nazli non è stata del tutto sincera con lui. Infine Hakan ricatterà la signora Leman, dicendole che se tenterà di ottenere la custodia del nipote, lui farà sapere all’Aslan che in passato ha avuto una tresca con suo padre.