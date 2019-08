Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, il grande sceneggiato che in poco tempo ha conquistato tantissimi telespettatori nel Bel Paese. Negli episodi dal 61 al 65, trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 su Canale 5, Pelin Turan si avvicinerà pericolosamente con Ferit Aslan nel tentativo di strapparlo dalla cuoca Nazli dopo aver allacciato un patto con Hakan Onder.

Bitter Sweet: arriva Pelin

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti gli episodi dal 61 al 65 trasmessi da lunedì 26 agosto rivelano che Ferit sarà contento di incontrare i suoi vecchi amici in occasione della festa di compleanno organizzata dalla moglie Nazli. L'affarista, infatti, sarà talmente euforico da baciare teneramente la consorte, se poi all'improvviso non cambiasse radicalmente atteggiamento.

L'Aslan si troverà dinnanzi l'ex fidanzata Pelin. Fin da subito la Piran noterà la strana sintonia sorta tra la ragazza e suo marito. Quest'ultimo per paura che il loro segreto venga scoperto, inviterà la Turan ad uscire velocemente dal solone delle feste. Nel frattempo Hakan organizzerà un nuovo tranello alle spalle di Ferit, mettendo un suo complice all'interno della Pusola Holding per mandare a monte i suoi affari. Fatos, invece, avrà un'importante impegno di lavoro con uno stilista di importanza mondiale.

Nazli dà lezioni di cucina

Il manager sarà molto preoccupato per la scomparsa di Tahir, tanto da cercarlo dappertutto mentre Nazli penserà di dare alcune lezioni di cucina per pagare le tasse del mutuo preso per aprire il ristorante insieme a Manami. Tuttavia i coniugi Aslan appariranno sempre più innamorati, se la Pelin non tramasse un forte desiderio di vendetta nei confronti del giovane. Purtroppo la felicità sarà rovinata quando la cuoca scoprirà che la Turann era in realtà l'ex fidanzata dell'Aslan, sebbene il tradimento fosse stato un piano organizzato da Demet, gelosa dell'affarista.

Ferit rifiuta le avance della Turan

Gli spoiler di Bitter Sweet rivelano che la Turan si recherà in ufficio dove confesserà a Ferit di essere stata costretta ad abortire il bambino che aspettava da lui. Una notizia che si rivelerà essere infondata, visto un tranello pianificato con Hakan Onder e sua moglie. Tuttavia, lo zio di Bulut preciserà di essersi rifatto una vita con Nazli, tanto da non volerla più come fidanzata.

Intanto la cuoca inviterà la sua rivale in casa per scoprire le sue reali intenzioni. Cihan, complice dell'Onder, invece, cercherà di convincere l'Aslan a fare degli investimenti sbagliati mentre Demet si procurerà un registratore per registrare la confessione di suo marito.

La cuoca gelosa dell'ex fidanzata dell'Aslan

Nazli dimostrerà di essere sempre più gelosa, tanto da nutrire dei dubbi sull'onestà della Pelin.

Dubbi che aumenteranno quando ritroverà una fotografia della Turan in compagnia a Ferit tra le pagine di un libro. Inoltre i problemi coniugali dei genitori adottivi di Bulut peggioreranno quando il giovane preferirà stare in compagnia dell'ex fidanzata che accogliere i giornalisti in occasione del reportage gastronomico al ristorante. Un ritardo che innescherà le ire funeste della cuoca. Infine Demet mediterà una diabolica vendetta nei confronti del consorte, che nel frattempo stringerà un accordo con la Turan.