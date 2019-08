Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che ogni giorno è seguita da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler dell'episodio di lunedì 2 settembre, trasmesso dalle ore 14:45 su Canale 5, si soffermano su Nazli Pinar e Asuman. Se la cuoca deciderà di lasciare Istanbul per prendersi una pausa, sua sorella accetterà di lavorare per Muzaffer, non sapendo che è un complice di Hakan Onder.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet abbiamo visto Nazli confidare a Fatos di essere molto gelosa della presenza della Pelin in città. La donna, infatti, crede che l'ex fidanzata di Ferit sia falsa. A tal proposito, la Pinar è caduta nella confusione più totale quando ha trovato una foto di suo marito insieme alla Turan tra le pagine di un vecchio libro lasciato di proposito nell'ufficio della Pusola Holding.

Inoltre la cuoca e l'Aslan sono ancora all'oscuro che Hakan e Demet sono in combutta per far rovinare il loro matrimonio con la complicità della nuova arrivata. Proprio la Pinar e Ferit hanno cominciato nuovamente a litigare per via della presenza della Pelin ad Istanbul.

I problemi sono aumentati con la mancata presenza dell'affarista alla festa, organizzata dalla cuoca per fare pubblicità al ristorante.

Demet, invece, è riuscita ad impossessarsi delle prove per incastrare il suo diabolico marito. Dall'altro canto, Pelin ha convinto l'Aslan ad accompagnarla al cimitero per fare una visita di cortesia alle tombe di Demir e Zeynep.

Nazli si reca a trovare lo zio

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative all'episodio di lunedì 2 settembre, rivelano che Nazli sarà molto adirata nei confronti di Asuman, che si è fatta pagare le tasse universitarie da Deniz, in quanto aveva speso tutti i suoi soldi in abiti costosi.

Per tale ragione, la Pinar stanca di tutti problemi, deciderà di prendersi una pausa. La cuoca, infatti, lascerà Istanbul per qualche giorno, senza dire niente all'Aslan.

Asuman rischia di essere abusata da Muzaffer

Asuman, invece, accetterà un lavoro da cameriera offerta da Muzaffer, un losco individuo pur di restituire i soldi al fratello di Demet. In questa circostanza, il datore di lavoro cercherà di mettere le mani addosso alla Pinar: fortunatamente tutto andrà per il verso giusto in quanto Deniz riuscirà a salvarla dal tipo poco raccomandabile.

Infine la segretaria della Pusola Holding confesserà all'Aslan che sua moglie si è recata a trovare lo zio per aiutarlo nella raccolta delle olive, tanto da decidere di raggiungerla. Come avanzerà la storia? In attesa di scoprirlo si ricorda che per rivedere le puntate di Dolunay basterà collegarsi sul sito Mediaset Play.