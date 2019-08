Finalmente nei prossimi appuntamenti con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, ci sarà il tanto atteso momento romantico che i telespettatori non vedono l’ora di vedere, ma sarà preceduto da un imprevisto. Gli spoiler della prima settimana di settembre 2019, raccontano che i due protagonisti Nazli Pinar e Ferit Aslan, dopo essere entrati in crisi a causa dell’intromissione di Pelin Turan, chiariranno le loro divergenze durante la raccolta delle olive.

L’architetto e la cuoca a seguito della loro riconciliazione faranno una passeggiata nel bosco, ed entreranno in crisi quando non riusciranno più a trovare la strada di ritorno. I due novelli sposi a causa dell’inconveniente, si vedranno costretti a trascorrere la notte in uno chalet abbandonato. Non sarà affatto una brutta situazione, visto che la sorella di Asuman e lo zio di Bulut oltre a promettersi amore eterno, finiranno per fare per la prima volta l’amore.

L’Aslan si ricongiunge con la moglie, Demet incastra il marito

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale sempre alle 14:45 da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019, Ferit per essersi recato al cimitero in compagnia di Pelin commetterà un gesto imperdonabile. L’architetto con la scusa di essere rimasto bloccato nel traffico, si presenterà nel suo ristorante il ritardo quando ormai sarà terminato il reportage gastronomico.

Nazli già furiosa per la dimenticanza del marito, si scaglierà per l’ennesima volta contro la sorella per aver pagato la sua tassa scolastica con il denaro di Deniz. La cuoca dopo aver appreso che l’Aslan le ha nascosto il fatto di aver appena assunto nella sua azienda la Turan, stufa di non essere presa in considerazione se ne andrà via dalla città per qualche giorno con l’intento di rilassarsi. Nel frattempo Asuman dopo aver deciso di non lavorare più nel locale della sorella per gli scontri che hanno avuto, accetterà l’offerta dello sconosciuto Muzzaffer senza mettere al corrente nessuno.

Quest’ultimo dopo aver accolto nella sua abitazione la giovane con la scusa di assumerla come cameriera, darà l’impressione di voler allungare le mani, ma desisterà dal suo intento poiché farà i conti con Deniz. Mentre la coinquilina di Fatos sfuggirà ad un abuso grazie al musicista, Ferit raggiungerà la sua amata dopo essere riuscito a scoprire che si trova da suo zio. I coniugi Aslan per merito della rilassante giornata trascorsa in campagna si riconcilieranno, dimenticando per un attimo i litigi avuti per colpa di Pelin.

Nel contempo Demet avrà finalmente tra le mani la registrazione vocale in cui il marito Hakan, confessa di essere il mandante del sabotaggio dell’auto che ha causato il decesso di Demir e Zeynep.

Ferit e Nazli dispersi nel bosco, Asuman cade nel tranello di Hakan

Le intenzioni della diabolica donna saranno terribili, visto che minaccerà l’Onder dicendogli di poterlo denunciare con l’accusa di essere un assassino grazie alla prova che possiede.

Ferit e Nazli mentre si troveranno nel bosco per raccogliere le castagne, si renderanno conto di essersi smarriti. La cuoca e l’architetto si imbatteranno in una casa disabitata, e decideranno di passarci la notte: questa occasione, farà riavvicinare ulteriormente la coppia, al tal punto che si dichiarerà amore reciproco. Intanto Leman dopo aver incontrato Pelin e Deniz dubiterà del matrimonio del figlio. Successivamente Muzzaffer si rivelerà essere uno scagnozzo di Hakan, dato che su richiesta dello stesso costringerà Asuman a recarsi di nuovo a casa sua per metterla nei guai. L’Onder dopo essere riuscito ad ingannare la figlia minore di Kemal, si metterà alla ricerca di Nazli per poterla ricattare a causa di una nuova imprudenza commessa dalla sorella. Purtroppo il marito di Demet quando metterà piede alla villa dell’Aslan, scoprirà che Leman si è trasferita nell’abitazione del figlio. Nel frattempo Nazli e Ferit dopo aver trascorso una notte all’insegna dell’amore, consumando il sacramento che hanno contratto per ottenere l’affido di Bulut, si concederanno un giorno libero per fare qualcosa di speciale.