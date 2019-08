Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore stanno riscuotendo un enorme successo sulle reti Mediaset grazie ai suoi protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Gli spoiler della puntata 63 in programma mercoledì 28 agosto dalle ore 14:45 alle ore 15:35 su Canale 5 rivelano che Pelin Turan inizierà la sua vendetta nei confronti di Ferit Aslan. La donna, infatti, gli rivelerà che aspettava un figlio da lui seguendo le indicazioni di Hakan Onder che ha ordito un nuovo subdolo piano contro l'imprenditore.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet Nazli ha organizzato con successo la festa di compleanno di Ferit. Infatti invitare i vecchi amici di università dell'Aslan si è rivelata una mossa azzeccata. L'architetto è apparso molto felice del regalo della moglie apprezzando il suo buon gusto a preparare l'evento. L'unica nota stonata è stato l'arrivo di Pelin, il grande amore del passato dell'Aslan.

Purtroppo la Piran è all'oscuro delle intenzione malvagie dell'affascinante Turan. Ma l'architetto ha precisato che il suo cuore appartiene solo alla cuoca con la donna che deciderà di restare nonostante l'invito ad allontanarsi dal locale.

Pelin ha dimostrato di volersi riprendere Ferit con il quale aveva avuto una storia appassionata. La giovane, infatti, ha cancellato tutto il suo doloroso passato, tanto da augurarsi di riprendere la storia con il ricco manager.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tal proposito quest'ultimo ha baciato appassionatamente la moglie davanti a tutti gli invitati in occasione del taglio della torta di compleanno. Una mossa che ha destato lo stupore della Turan mentre Hakan ha approfittato dei suoi sentimenti per distruggere il suo rivale. L'Onder, infatti, ha telefonato alla donna facendole credere che l'Aslan sia ancora innamorato nonostante siano passati sette anni dal loro addio. In questo modo il diabolico cognato di Deniz ha spinto l'ex fidanzata a confessare al padre adottivo di Bulut il motivo della rottura.

Ferit apprende che Pelin ha abortito

Gli spoiler di Bitter Sweet, riguardante l'episodio 63 di mercoledì 28 agosto su Canale 5, rivelano che Nazli scoprirà che Pelin era stata la fidanzata di Ferit. Per questo motivo il loro matrimonio, appena ristabilito, inizierà nuovamente a scricchiolare. Dall'altro canto il giovane affarista sarà vinto dai sensi di colpa dopo una confessione della Turan. Nel dettaglio l'ex fidanzata gli racconterà di essere rimasta incinta sebbene poi avesse deciso di abortire in seguito alla scoperta del suo tradimento.

Una confessione che sconvolgerà la mente dell'Aslan che si recherà immediatamente a chiedere una spiegazione a Demet dopo aver capito che era stata la responsabile della loro rottura in quanto innamorata follemente di lui. Per questo motivo quest'ultimo deciderà di avere un confronto con Pelin senza parlare prima con la sua consorte.