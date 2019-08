Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che tornerà in onda lunedì 19 agosto dopo la pausa per le festività di Ferragosto. Nelle puntate trasmesse a settembre Hakan Onder deciderà di rovinare le nozze di Ferita Aslan e Nazli Piran corrompendo Pelin Turan.

Bitter Sweet: l'arrivo di Pelin

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate trasmesse a settembre su Canale 5, si soffermano sugli inganni di Hakan Onder contro il suo rivale.

L'uomo, infatti, manipolerà la Pelin per dividere Ferit e Nazli. Tutto inizierà quando la cuoca organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per il neo-marito, sebbene all'inizio se ne sia completamente dimenticata. Per fare ciò, la Piran chiederà a Fatos di aiutarla a cercare un posto da affittare per dare inizio alla festa. Al tal proposito, la sorella di Asuman inviterà dei vecchi amici di suo marito, tramite una ricerca su Facebook, tra questi spiccherà una certa Turan, che si rivelerà essere l'ex fidanzata dell'Aslan. Un'idea che non sarà condivisa da quest'ultimo tanto da esprimere i suoi dubbi ad Engin.

Ferit ritrova l'ex fidanzata

Gli spoiler di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelano che gli amici accoglieranno il festeggiato con grande clamore al ristorante scelto per il compleanno. Per questo motivo, Ferit apparirà molto felice dall'idea avuta dalla moglie Nazli, sebbene cambi totalmente comportamento quando si vedrà davanti la Pelin, con la quale aveva avuto una storia sentimentale. I telespettatori scopriranno che la moglie di Hakan Onder aveva fatto credere all'Aslan che la Turan avesse avuto una relazione extraconiugale.

Tesi avvalorata da alcune foto del presunto tradimento inviate a Ferit. L'uomo, a questo punto, aveva lasciato su due piedi la fidanzata non dandole nemmeno il tempo di spiegare cosa fosse realmente successo.

Hakan manipola la Turan

Ma ecco che nella vicenda si intrometterà Hakan. Quest'ultimo organizzerà un incontro con la Pelin. Qui la informerà che sua moglie era l'unica responsabile della fine della storia d'amore con l'Aslan.

Durante l'incontro l'Onder la inviterà a riconquistare il suo amato in quanto lui vuole mettere le mani sul 48% della Pusola Holding, perso dopo che Nazli e Ferit hanno ottenuto l'affido di Bulut. All'inizio la Turan risulterà scettica davanti al piano del cattivone per poi decidere di fare di tutto per cercare di ricongiungersi con l'affarista.

La Pelin aspettava un bambino dall'Aslan

In seguito la Pelin si presenterà in azienda dove racconterà all'ex fidanzato che Demet era l'unica responsabile del suo presunto tradimento.

Inoltre accuserà Ferit di essere il motivo della morte del suo bambino, in quanto ha deciso di interrompere la gravidanza quando era stata lasciata da lui. Sentita tale confessione,ì l'Aslan si fionderà subito dalla sorella di Deniz che gli confermerà la versione dei fatti. Una volta tornato a casa lo zio di Bulut sarà talmente disorientato e non nasconderà il cattivo umore durante una cena con la Piran.