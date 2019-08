Terminata la pausa estiva (dal lunedì 12 a venerdì 16), riprenderà oggi 19 agosto alle 14:45 la programmazione di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'. Anche questa settimana andranno in onda due episodi della soap turca, in attesa che Canale 5 riprenda la programmazione di 'Beautiful' e de 'Il segreto' lunedì 26 agosto. Secondo il taglio dato agli episodi nella versione italiana (78 invece delle 26 puntate turche), oggi saranno trasmessi gli episodi 51 e 52.

Nel nuovo appuntamento con la soap il pubblico continuerà ad assistere ai battibecchi tra Ferit e Nazli, che portano avanti il loro matrimonio tra alti e bassi, pur provando reciprocamente un forte sentimento. Negli episodi in onda oggi, inoltre, avverrà la rottura del fidanzamento di Engin e Fatoş che di comune accordo decideranno di rimanere amici. Deniz continuerà a dubitare dell'amore tra la cuoca e l'Aslan fino ad una telefonata della giovane che provocherà una violenta reazione del musicista. Quest'ultimo poco dopo l'uscita da casa avrà un incidente in moto. Vediamo nel dettaglio la trama di entrambi gli episodi.

Trama dell'episodio 51: Nazli si rifiuta di accompagnare il marito alla mostra di Deniz

Come il pubblico di Bitter Sweet ben sa, i due protagonisti Nazli Piran e Ferit Aslan si sono sposati per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut ma, nonostante i litigi, è evidente che entrambi sono innamorati l'uno dell'altra. La verità fa fatica a venire fuori per la loro testardaggine, anche se Ferit cerca in qualche modo di avvicinarsi alla moglie per far funzionare il matrimonio.

Perciò, in occasione della mostra inaugurale di Deniz, l'Aslan vorrebbe presentarsi in pubblico con la moglie al proprio fianco, anche per dimostrare l'autenticità della loro unione messa in dubbio da parenti e amici. Nazli non la pensa però come il marito e, scusandosi per la stanchezza, decide di non prendere parte alla serata. La sua decisione, oltre che irritare l'Aslan e scatenare l'inevitabile litigio, accresce ancor di più i dubbi sia di Deniz che della perfida coppia Hakan e Demet Onder.

Nell'episodio 52 Deniz rimane sconvolto da una telefonata di Nazli

Secondo le anticipazioni sull'appuntamento odierno con Bitter Sweet, oggi il pubblico assisterà anche alla rottura del fidanzamento tra Engin e Fatoş. Entrambi sono dubbiosi e pensano che alla base del loro legame non ci sia un forte sentimento, perciò decidono di mettere fine alla relazione. Ciò non provoca loro sofferenza ma soltanto un senso di sollievo che li spinge a mantenere un rapporto d'amicizia.

La separazione dei due giovani potrebbe essere l'occasione che aspettava Tarik per dichiararsi a Fatoş. Nel frattempo Nazli e Ferit continuano a portare avanti la messinscena del matrimonio cercando di fingere il più possibile per il bene di Bulut, mentre Asuman cerca di avvicinarsi a Deniz. La giovane gli chiede di poter trascorrere la notte da lui ma accade qualcosa di inaspettato. Deniz, dopo aver parlato al telefono con Nazli, esce di casa sconvolto e, in preda alla rabbia, si scontra con la sua moto contro un camion e finisce in ospedale.