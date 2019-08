La serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, continuerà a fare compagnia ai telespettatori italiani per altre settimane con numerosi colpi di scena. Le trame della puntata numero 65 che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 30 agosto 2019, dicono che la nuova arrivata Pelin Turan sembrerà avere tutte le carte in tavola per far separare Ferit Aslan e Nazli. Quest’ultima perderà completamente le staffe e farà fatica a nascondere la sua delusione per aver atteso per molto tempo il marito ad un importante servizio fotografico tenutasi al loro ristorante.

La sorella di Asuman andrà su tutte le furie per l’improvvisa assenza del marito, che prima di raggiungere lei e Manami si troverà come al solito in compagnia della sua ex fidanzata. L’architetto non appena si presenterà al suo locale farà i conti con l’ira di Nazli, che dopo avergli fatto pesare il fatto di non aver mantenuto la sua promessa, gli dirà di essere riuscita a gestire una situazione difficile anche senza il suo aiuto.

Spoiler del 30 agosto: Ferit litiga con Nazli per colpa di Pelin

Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento di questa settimana in programmazione su Canale 5 venerdì 30 agosto 2019, segnalano che Nazli continuerà a dubitare dell’onestà di Pelin. La cuoca dopo aver ospitato l’ex fidanzata di Ferit alla villa per capire se è intenzionata ad ostacolare il suo matrimonio, farà una spiacevole scoperta.

La sorella di Asuman controllerà un libro che le ha fatto notare proprio la Turan prima di andarsene, e troverà una foto che ritrae l’Aslan insieme alla sua ex fiamma. Successivamente ci sarà il tanto atteso giorno in cui si terrà al ristorante il reportage gastronomico. Nazli e Manami si occuperanno di intrattenere i giornalisti in attesa dell’arrivo di Ferit, che purtroppo prenderà parte all’importante evento in ritardo a causa di Pelin.

L’architetto per aver parlato con la sua ex fiamma di nuovo della loro relazione amorosa terminata sette anni prima, finirà con il deludere la moglie per non essersi recato nel loro locale nell’orario prestabilito. Intanto Demet sempre più disperata, inizierà ad attuare la sua vendetta nei confronti del marito Hakan. Quest’ultimo non sospettando affatto che sua moglie pur essendo sottomessa da lui, stia preparando una trappola per fargliela pagare, stringerà un nuovo accordo con la Turan per rovinare Ferit dal punto di vista economico e sentimentale.

Infine la sorella di Deniz dopo essersi impossessata di un registratore, deciderà di attivarlo proprio nel momento in cui l’Onder ammetterà di essere colui che ha commissionato l’omicidio dei genitori di Bulut, per avere tra le mani una prova in grado di incastrarlo.

Riassunto episodio del 28 agosto

Nella puntata trasmessa il 28 agosto 2019, Demet ha ammesso a Ferit di averlo fatto lasciare da Pelin perché era interessata soltanto ai suoi soldi.

L’Aslan dopo aver discusso con la moglie di Hakan, è andato a cena fuori con Nazli. L’architetto ha detto alla cuoca che l’Onder continua a tramare contro la sua azienda. Deniz intanto ha ricevuto la visita della Turan, che oltre a fargli sapere che rimarrà ad Istanbul per molto, gli ha precisato di voler parlare di Nazli e Ferit con lui. Nel frattempo quest’ultimo dopo aver detto alla moglie che Pelin è la sua ex fidanzata l’ha rassicurata: l’architetto ha sottolineato a Nazli che la sua storia d’amore con la Turan è finita da anni. Quest’ultima ha detto a Deniz che fu sua sorella Demet a far credere a Ferit che lei l’avesse tradito. L’Aslan si è sfogato con Engin, dicendogli di sentirsi in colpa per quello che ha passato Pelin a causa della moglie di Hakan. La Turan proprio mentre si trovava nell’hotel in cui alloggia in compagnia degli Onder, è stata raggiunta da Ferit. Quest’ultimo ha chiesto scusa alla sua ex fiamma per aver dubitato di lei. Asuman ha messo in guardia la sorella, dicendole di stare attenta a Pelin. Per finire Nazli è andata su tutte le furie, non appena Fatos le ha fatto sapere che sua sorella rischia di essere espulsa dalla scuola per non aver pagato una rata.