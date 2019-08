Come già sapranno i fan di Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, a partire dalla prossima settimana l’appuntamento con lo sceneggiato tornerà ad occupare la fascia pomeridiana soltanto con un episodio al giorno. Le anticipazioni di lunedì 26 agosto 2019, dicono che una sorpresa organizzata da Nazli Piran per il marito Ferit Aslan, avrà delle spiacevoli conseguenze. L’architetto durante il party del suo compleanno in cui parteciperanno anche tutti i suoi colleghi dell’università, andrà su tutte le furie quando si troverà faccia a faccia con la sua ex fidanzata Pelin Turan.

Ebbene sì, lo zio di Bulut non sarà affatto felice di aver rivisto dopo tanto tempo la sua vecchia conoscenza, per averlo tradito mentre formavano una coppia.

Trama del 26 agosto: Pelin rovina la sorpresa di Nazli per Ferit

Gli spoiler dell’episodio numero 61 che i telespettatori italiani avranno la possibilità di guardare su Canale 5 lunedì 26 agosto 2019, annunciano che Tarik aprirà gli occhi a Nazli.

Quest’ultima grazie al fidato autista della Pusula Holding verrà a conoscenza che suo marito Ferit tra pochi giorni compirà gli anni. La cuoca, seppur in ritardo, si appresterà ad organizzare una festa per l’Aslan decidendo di invitare alla serata i vecchi amici dell’uomo. Sfortunatamente l’idea della sorella di Asuman non avrà un esito positivo, visto che tra gli invitati prenderà parte anche un’affascinante ragazza chiamata Pelin, che dimostrerà sin da subito di avere qualcosa in sospeso con l’architetto.

In particolare il ricco imprenditore pur avendo apprezzato la bellissima sorpresa della moglie, farà fatica a nascondere la sua rabbia a causa della presenza della Turan, con la quale ha avuto una tormentata relazione amorosa in passato. Intanto il perfido Hakan, disposto a tutto per danneggiare la vita a Ferit continuerà a tramare alle spalle dell’uomo, introducendo un’altra spia all’interno della Pusula Holding.

Fatos fisserà un appuntamento con un importante stilista di fama mondiale per fare l’ennesimo colloquio di lavoro. L’Aslan temerà il peggio quando non avrà nessuna traccia di Tahir, dopo averlo cercato dappertutto. Per concludere Nazli deciderà di impartire delle lezioni di cucina con l’obiettivo di poter pagare l’imminente mutuo della sua attività.

Riassunto episodi del 22 agosto

Nelle puntate trasmesse il 22 agosto 2019 Demet, ascoltando una conversazione tra Hakan e Bekir, ha scoperto che a manomettere la vettura di Demir e Zeynep è stato Resul.

Intanto Asuman ha promesso a Nazli di tornare a vivere da Fatos se Ferit le chiederà scusa. Sia quest’ultimo e la sorella di Deniz hanno ottenuto l’indirizzo di un parente dell’assassino dei genitori di Bulut. Mehmet ha fatto credere all’Aslan e a Deniz di non sapere dei brutti affari del suo defunto cugino e di aver appreso soltanto che ha perso la vita dopo aver sabotato una vettura. Mehmet messo alle strette da Demet, ha confessato alla donna di aver ricevuto tanti soldi da Resul.

Inoltre l’uomo ha fatto presente alla signora Onder che a causare l’incidente di Demir e Zeynep fu suo cugino per ordine di Hakan. Nazli ha appreso di non poter pagare il mutuo del suo ristorante, invece Demet dopo aver fatto credere a Deniz di essere triste per essere stata espulsa dall’azienda ha affrontato il marito. Hakan ha ammesso alla moglie di aver ucciso i genitori di Bulut e le ha fatto presente di essere sulla sua stessa barca, ricordandole che ha tentato di far morire la cuoca in una cella frigorifera. L’Onder ha vietato a Demet di uscire di casa, mentre Nazli ha convinto Asuman a tornare da Fatos dicendole di essere disposta a far sapere a loro padre che alloggia a casa di Deniz. Per finire quest’ultimo ha chiesto a Ferit di ridare a sua sorella il 5% delle azioni della Pusula Holding, invece Nazli ha appreso che Bulut ha ferito un suo compagno.