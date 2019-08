La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuerà ad occupare la rete ammiraglia Mediaset fino ai primi di settembre per la felicità dei fan. Le anticipazioni della puntata in programmazione in Italia il 27 agosto, dicono che, proprio quando il rapporto tra i due protagonisti principali Ferit e Nazli sembrerà essere tornato alla normalità, accadrà qualcosa di imprevisto. L’Aslan, durante la felice serata trascorsa insieme ai suoi amici in occasione del suo compleanno, sarà abbastanza turbato a causa del ritorno della sua ex fiamma Pelin Turan.

L’architetto non si sbaglierà affatto a non essere tranquillo, visto che la nuova arrivata vorrà vendicarsi di lui. Nonostante ciò, in conclusione del party, gli occhi di tutti gli invitati fisseranno il festeggiato e la cuoca. Nello specifico lo zio di Bulut, dopo aver riempito di complimenti la moglie, la sorprenderà dandole un bacio appassionato, sotto lo sguardo sconvolto di Pelin.

Anticipazioni del 27 agosto: Ferit sorprende Nazli con un bacio passionale

Gli spoiler dell’appuntamento numero 62 che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 27 agosto, anticipano che, a seguito della festa di compleanno di Ferit (che sarà un grande successo), avverrà un cambiamento molto positivo nella coppia.

Il ricco imprenditore e la cuoca mostreranno di avere una forte intesa nel corso di tutta la serata, ma soprattutto al momento del taglio della torta perché si scambieranno un bacio molto passionale. Purtroppo ad ostacolare la coppia, oltre a Demet e Hakan, ci penserà la nuova arrivata Pelin Turan, una donna dotata di grande carisma. Quest’ultima prenderà parte al party e scatenerà la furia di Ferit quando gli farà gli auguri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest’ultimo, all’insaputa degli invitati e di Nazli, chiederà alla sua vecchia conoscenza di andarsene via, precisandole di non volerla più vedere. Le intenzioni della new entry non saranno buone, visto che rimetterà piede ad Istanbul con un forte desiderio di vendetta, proprio quando i novelli sposi ritroveranno l’armonia perduta. La diabolica donna, in seguito, tramite l’Onder, verrà a conoscenza che la sua tormentata storia d’amore con l’Aslan giunse al termine per colpa dell’ossessiva gelosia di Demet nei confronti dell’architetto.

Il losco imprenditore farà sapere alla vecchia fiamma di Ferit, che il suo rivale in passato credeva che lei l’avesse tradito. A causa di questa sconvolgente verità, la serenità tra i coniugi Aslan sembrerà davvero destinata a durare poco, dato che Pelin vorrà riprendersi a tutti i costi lo zio di Bulut.

Riassunto puntate di venerdì 23 agosto

Nelle puntate trasmesse su Canale 5 il 23 agosto, Hakan, dopo aver detto a Tahir che anche se volesse uccidere Ferit non potrebbe farlo, gli ha ordinato di manomettere l’auto dell’architetto.

L’Onder ha affrontato il suo nuovo scagnozzo dicendogli di aver scoperto che lavora per l’Aslan. Intanto Deniz ha comunicato a Demet che potrà tornare a lavorare alla Pusula Holding. Non appena ha appreso la bella notizia, Hakan ha invitato la moglie a fare una passeggiata nel bosco, e l’ha costretta a colpire un bersaglio. La donna, dopo aver minacciato di sparare al consorte, si è adeguata alla volontà del malvagio imprenditore. In seguito, Demet è uscita di casa contro il volere di Hakan, e si è presentata alla villa di Ferit con l’intento di smascherare il marito. La diabolica bionda, dopo aver detto a Nazli, Asuman, Deniz, e Ferit, di dover dire loro una cosa importante riguardante l’Onder, è rimasta in silenzio. Quest’ultimo, durante la conversazione telefonica con la moglie, le ha inviato la foto del defunto Tahir, e ha affermato che è stata lei ad ucciderlo. Infine, Hakan ha precisato a Demet che se svelerà le sue malefatte, anche lei finirà in prigione con l’accusa di essere un'assassina. A quel punto, la donna si è vista costretta a far credere al fratello di aver litigato con il marito per una sciocchezza. Poco dopo, è arrivato Hakan e ha finto di rivolgere le sue scuse alla consorte. La messinscena degli Onder non ha convinto Ferit e Nazli. Infine quest’ultima, dopo aver appreso grazie a Tarik che suo marito ha fatto il compleanno, ha iniziato ad organizzare una festa a sorpresa con l’aiuto di Fatos.