Le movimentate avventure della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, la cui versione originale è intitolata Dolunay, faranno ancora compagnia al pubblico italiano per altre settimane. Nei prossimi episodi Asuman dopo essersi resa protagonista dell’ennesima imprudenza, tenterà di compiere un atroce gesto. La figlia minore di Kemal stanca di causare soltanto problemi a tutti coloro che le stanno attorno soprattutto alla sorella Nazli, tenterà di togliersi la vita, dopo essere caduta in un tranello di Hakan Onder.

Per fortuna proprio quando Asuman si troverà sul tetto di un edificio in costruzione pronta a lanciarsi nel vuoto, Deniz Kaya riuscirà a farla ragionare. È propri così, la giovane ancora una volta verrà messa in salvo dal musicista, visto che in precedenza è riuscita a sfuggire ad un abuso per merito dell’uomo.

Il piano di Hakan per riavere Bulut, la cuoca su tutte le furie con la sorella

Negli appuntamenti che i fan vedranno su Canale 5 tra qualche settimana, proprio quando Ferit si deciderà a dichiarare il suo amore a Nazli, la cuoca verrà ricattata da Hakan.

Quest’ultimo dopo aver teso un orribile inganno ad Asuman, visto che la diretta interessata si dispererà giorno e notte con la consapevolezza di aver messo fine all’esistenza del suo molestatore Muzzaffer, minaccerà la moglie dell’Aslan. L’Onder ordinerà alla Piran di chiedere il divorzio al consorte in cambio della libertà della sorella, dopo averle fatto vedere il video incriminato registrato da una telecamera nascosta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ovviamente il losco imprenditore vorrà far tornare a vivere con lui Bulut per poter rimettere piede alla Pusula Holding. Nazli davanti alla sua amica Fatos si scaglierà contro Asuman per il crimine commesso pur avendo scoperto che la vittima in realtà è in vita, precisandole che avrebbe potuto chiedere aiuto a lei invece di accettare di lavorare per uno sconosciuto. La figlia minore di Kemal non appena verrà a conoscenza che il marito di Demet ha costretto sua sorella a lasciare Ferit, disperata per cacciarsi sempre nei guai e di causare soltanto sofferenze, si recherà in un appartamento molto alto con l’intenzione di farla finita.

Deniz fa desistere dal suo intento Asuman, Nazli pronta a lasciare Ferit

Fortunatamente proprio quando la giovane sarà sul punto di fare un salto nel vuoto, verrà interrotta dall’arrivo di Deniz, che la inviterà più di una volta a non commettere una follia. Subito dopo, Nazli e Fatos messe in allerta dal musicista giungeranno nel luogo, e rimarranno sconcertate nel vedere Asuman tentare il suicidio.

Dopo le disperate urla della cuoca, il fratello di Demet farà credere alla sua amica di essere disposto a gettarsi dal palazzo insieme a lei, precisandole di essersi accorto che neanche per lui la vita ha un senso. La messinscena architettata dal cognato di Hakan funzionerà perfettamente, visto che dopo aver teso una mano ad Asuman la farà desistere dal suo crudele intento stringendola tra le sue braccia.

A quel punto quest’ultima darà un forte abbraccio alla sorella, che ritornerà a casa molto sconvolta per aver rischiato di dire addio al suo stesso sangue. La cuoca profondamente turbata per quanto accaduto, si preparerà a separarsi in modo definitivo da Ferit, senza sapere che l’architetto ha organizzato una sorpresa per lei per farle una vera proposta di nozze.