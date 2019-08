La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, composta da 26 puntate nella versione originale continuerà a sorprendere i telespettatori per tutto il mese di agosto 2019. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Deniz commetterà una pazzia per via di una delusione d’amore. Il musicista non appena Nazli Piran gli dirà di essere davvero innamorata di Ferit Aslan, commetterà una grossa imprudenza alla guida finendo per avere un grave incidente in Moto, ma per fortuna sarà fuori pericolo di vita.

Asuman sapendo che l’unione coniugale tra sua sorella e l’architetto è stata sancita per il bene di Bulut, metterà a rischio la serenità del bambino ancora una volta. La giovane farà stare in ansia la cuoca, perché le dirà che sia giusto che il musicista sappia che lei e Ferit si sono scambiati i voti nuziali per aver sancito un accordo pre-matrimoniale.

Nazli rivela di amare Ferit, Deniz si scontra con un camion

Nelle prossime puntate, Deniz inizierà a dubitare dell’amore tra Nazli e Ferit quando la coppia convolerà a nozze.

Il musicista non si sbaglierà affatto visto che il ricco imprenditore e la cuoca in effetti si sposeranno per poter ottenere l’affidamento del piccolo Bulut. Il fratello di Demet lancerà delle frecciatine alla sorella di Asuman e all’Aslan, facendogli capire di non credere alla loro messinscena. In seguito precisamente durante una cena al ristorante il cognato di Hakan avrà modo di rimanere da solo con la Piran.

Quest’ultima avendo il compito di portare avanti la farsa, rivelerà al suo amico di essere diventata la moglie di Ferit perché lo ama. Inoltre la chef sapendo che mancano due giorni per la nuova udienza che stabilirà con chi dovrà vivere Bulut, preciserà a Deniz che lei e l’Aslan si sono sicuramente riavvicinati anche grazie al bambino. L’ex fidanzato di Ayla deluso dalle parole pronunciate da Nazli salirà in sella alla sua moto e avrà un incidente stradale, visto che a causa dell’altissima velocità si scontrerà con un camion, e perderà i sensi. Deniz verrà subito soccorso, e la prima persona che verrà a conoscenza del terribile accaduto sarà Asuman.

Asuman mette alle strette la sorella, la cuoca avvisa il marito

La sorella di Nazli per fortuna si recherà in ospedale e apprenderà che il musicista tra qualche giorno verrà dimesso. Inoltre la giovane avendo litigato di recente con Fatos, decisa a non tornare a condividere lo stesso tetto con la stilista offrirà il suo aiuto al fratello di Demet, e approfitterà della situazione per tenere sotto scacco la sorella.

In particolare Asuman tramite il padre Kemal verrà a sapere che Nazli e Ferit si sono sposati per ottenere la custodia di Bulut. La ragazza quindi si servirà della spiazzante scoperta per mettere alle strette la sorella, dato che più di una volta la minaccerà dicendole di essere disposta a far sapere la verità a Deniz. Nazli stufa delle intimidazioni della sorella avviserà l’Aslan del rischio che potrebbero correre se dovesse smascherarli.

Infine Asuman farà un passo indietro, dal momento che prometterà alla cuoca di non fare nessuna parola con il musicista del suo segreto soltanto per non turbarlo.