Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la Serie TV made in Turchia trasmessa da oltre 2 mesi sui teleschermi di Canale 5 con un grandissimo successo di ascolti. Nelle puntate in onda a settembre in Italia, Asuman Pinar e Deniz Kaya saranno vicini a scoprire la verità sulla morte dei genitori di Bulut dopo aver trovato il registratore con la confessione di Hakan Onder.

Bitter Sweet: Hakan ricatta la sorella di Deniz

Nelle puntate attuali di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, abbiamo visto Demet scoprire la vera natura di Hakan.

La donna, infatti, ha capito che il marito è implicato nell'omicidio di Demir e Zeynep, i genitori di Bulut. Per questo motivo, la sorella di Deniz ha minacciato l'Onder di lasciarlo, se quest'ultimo non avesse esitato a ricattarla. L'uomo, infatti, le ha teso una trappola convincendola a sparare contro una casa abbandonata, dove all'interno aveva trovato riparo il povero Tahir, morto poco dopo trafitto dai colpi. Un piano di Hakan per far desistere la Kaya a raccontare al fratello, la sorella di Asuman (İlayda Akdoğan) e Ferit tutta la verità.

L'Onder ammette il delitto dei genitori di Bulut

Le trame di Bitter Sweet, in onda nei prossimi giorni rivelano che Demet deciderà di ribellarsi ai ricatti del marito. In particolare, la sorella di Deniz farà confessare ad Hakan tutti i suoi crimini, tra cui la morte dei genitori di Bulut, avvalendosi dell'aiuto di un registratore. Poi il giorno successivo racconterà al marito di averlo registrato a sua insaputa, tanto da passargli una copia.

Il diabolico Onder, a questo punto, farà analizzare il filmato da delle persone competenti. Peccato che l'hacker interpellato non trovi alcuna anomalia, tanto da confermare l'autenticità della registrazione.

Deniz e Asuman vicini a scoprire la verità su Hakan

In realtà, i telespettatori vedranno la Kaya nascondere il registratore sotto la scrivania di Deniz (Hakan Kurtaş). Proprio quest'ultimo noterà lo strano comportamento della sorella, sebbene non riesca a capirne il motivo.

Tuttavia non trascorrerà tanto tempo prima che la verità venga a galla. Asuman, infatti, farà cadere il dispositivo informatico a terra durante una delle tante giornate trascorse nell'abitazione del musicista. Qui la Pinar tenterà di convincere Deniz ad ascoltare la registrazione, in quanto è sicura che contenga alcuni brani musicali scritti dai suoi amici. Purtroppo il musicista non ascolterà la confessione di Hakan (Necip Memili), in quanto la sorella di Nazli tenterà di baciarlo proprio in quel momento.

Una gesto che non avrà il risultato sperato, in quanto il Kaya rifilerà il due di picche alla Pinar.