La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore tornerà ad occupare i caldi pomeriggi d’estate a partire dal 19 agosto 2019 dopo la settimana di stop in concomitanza con il ferragosto. Nelle prossime puntate arriverà una spiacevole notizia per Ferit e Nazli che si vedranno costretti ad affrontare un nuovo problema. Il malvagio Hakan Onder non si rassegnerà affatto all’idea di non essere riuscito a prendere possesso della Pusula Holding.

Il marito di Demet, deciso a riprendersi Bulut, attuerà un altro dei suoi crudeli piani. Il losco imprenditore, dopo aver fatto credere ad Asuman di essersi macchiata le mani di sangue, ricatterà la cuoca dicendole che dovrà separarsi dal marito se non vorrà che sua sorella venga arrestata.

Nazli e Ferit ai ferri corti a causa di Pelin, Asuman crede di aver ucciso Muzzafer

Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Ferit e Nazli, dopo aver avuto l’affidamento di Bulut per merito di Deniz, entreranno in crisi.

L'Aslan deluderà la moglie per non essere stato sincero con lei. Nello specifico la cuoca ci rimarrà molto male quando apprenderà che Pelin, la donna che ha preso parte alla festa di compleanno di Ferit in qualità di una vecchia conoscente, in realtà è stata più di un’amica per l’uomo. Nazli, offesa dall’architetto per non averle detto che la Turan è la sua ex fidanzata, abbandonerà il tetto coniugale di sua volontà.

Per l'ennesima volta Asuman si metterà in una brutta situazione visto che non si accorgerà affatto di essere caduta in una tranello di Hakan. La giovane crederà di aver messo fine all’esistenza di Muzzafer, un uomo che le aveva proposto di lavorare dopo averla importunata più di una volta. Intanto Ferit e Nazli, nel corso della notte si penseranno a vicenda, ricordando i momenti che hanno trascorso insieme.

Successivamente i coniugi Aslan dovranno vedersela ancora volta con i loschi tentativi del marito di Demet che continuerà a lottare per riavere con sé Bulut.

Nazli chiede il divorzio al marito per proteggere la sorella, Ferit vuole scoprire la verità

L’Onder, proprio quando si riconcilierà con Ferit, minaccerà la Piran facendola venire a conoscenza del falso delitto commesso dalla sorella tramite un filmato.

A questo punto il losco imprenditore, dopo aver puntualizzato che la vita di Asuman sarebbe distrutta se dovesse essere arrestata, dirà alla chef che Muzzafer è un suo amico e che non andrà dalla polizia se accetterà le sue condizioni. Hakan dirà a Nazli che in cambio della vita di sua sorella dovrà divorziare dall’Aslan il prima possibile. Per finire il cognato di Deniz riferirà alla cuoca che se dirà ad Asuman oppure al marito che l’ha ricattata, sua sorella finirà in prigione e ci rimarrà per ben 15 anni.

L’amica di Fatos non avrà quindi altra scelta che prendere le distanze dal marito, ma il tutto accadrà nel momento sbagliato visto che comunicherà a Ferit la sua sofferente e drastica decisione proprio quando l’uomo le dichiarerà i suoi sinceri sentimenti. L’architetto non demorderà e vorrà capire per quale motivo sua moglie vuole annullare il loro matrimonio. Fortunatamente il magistrato non approverà la richiesta dei coniugi Aslan di volersi separare visto che li inviterà a trovare una mediazione seguendo una terapia di coppia. Quando il marito di Demet apprenderà che la chef non ha rispettato il loro accordo la minaccerà ulteriormente dicendole di far finire nelle mani della polizia il video ai danni di Asuman.