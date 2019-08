Nuovo appuntamento con le avventure della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che occuperanno la fascia pomeridiana di Mediaset per tutta l’estate 2019. Il pubblico italiano nelle scene finali della serie televisiva che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, scoprirà che il motivo per cui Hakan Onder sin dal primo episodio ha deciso di distruggere la famiglia di Ferit Aslan. Il ricco imprenditore quando sarà sul punto di salvare la vita alla moglie Nazli Piran, verrà a conoscenza che suo padre in passato si è macchiato le mani di sangue per colpa della donna che l’ha messo al mondo.

Nello specifico il cognato di Deniz rivelerà al suo nemico che il signor Aslan mise fine all’esistenza di suo padre, quando venne a sapere che era l’amante di sua moglie Leman.

La cuoca protegge la sorella, l’Aslan e la moglie non possono divorziare

Nelle puntate in programmazione su Canale 5 la prossima settimana, Ferit e Nazli decideranno di convolare a nozze per poter ottenere la custodia di Bulut.

Sarà l’Aslan a fare questa importante scelta proprio per il bene del suo adorato nipote. Il ricco imprenditore e la cuoca per rendere la loro storia d’amore reale, annunceranno il loro imminente matrimonio, scatenando la gelosia di Demet e Deniz. Quest’ultimo dopo aver augurato alla sorella di Asuman tanta felicità, manderà in fallimento un terribile tentativo della sorella. La moglie di Hakan rinchiuderà la rivale in una cella frigorifera di una pescheria per farla morire assiderata proprio quando la giovane si sarebbe dovuta recare in chiesa.

Fortunatamente Nazli dopo aver rischiato di morire diventerà la moglie di Ferit, e gli consentirà di raggiungere il suo obiettivo. Le anticipazioni infatti dicono che Bulut sarà finalmente felice poiché il giudice in una nuova sentenza riterrà necessario affidarlo ai novelli sposi. Negli episodi che i telespettatori potranno vedere nelle ultime settimane di messa in onda della telenovela, Hakan farà il possibile per far tornare a vivere da lui il bambino, visto che per riuscirci costringerà Nazli a divorziare il marito, dopo aver teso un tranello ad Asuman.

La cuoca quando vedrà un filmato riguardante un falso delitto commesso dalla sorella, sceglierà di proteggerla accettando di seguire gli ordini del marito di Demet. L’amica di Fatos sarà decisa ad annullare il suo matrimonio, visto che abbandonerà anche il tetto coniugale. Per fortuna nonostante Ferit rispetterà la decisione della sua amata a malincuore, il magistrato non approverà la richiesta della chef.

Nazli e l’Aslan saranno invitati a salvare la loro relazione iniziando a seguire una terapia di coppia. I due coniugi continueranno ad essere ai ferri corti, sempre per colpa di Hakan. In particolare l’architetto si scaglierà contro sua moglie quando verrà a conoscenza di poter perdere di nuovo Bulut a causa del suo allontanamento.

Hakan svela l’oscuro passato di Leman, Ferit chiede spiegazioni alla madre

In seguito Asuman sapendo che sua sorella ha preso le distanze dal marito per proteggerla, metterà al corrente il cognato delle macchinazioni dell’Onder.

Ferit capendo che sua moglie gli ha tenuto nascosta la verità per non far arrestare la sorella, si dirà deciso a farla pagare al cognato di Deniz. Nel frattempo quest’ultimo avrà finalmente tra le mani una prova per poter dimostrare alla polizia il coinvolgimento di Hakan con la morte di Demir e Zeynep. Demet dopo aver ammesso al fratello che sapeva la verità sulla fine dei genitori di Bulut, farà i conti proprio con il marito per averlo tradito. L’Onder prima di fuggire da Istanbul deciderà di affrontare per l’ultima volta Ferit. Il losco imprenditore approfitterà dell’assenza dell’Aslan per prendere in ostaggio Nazli. Per fortuna l'architetto rimetterà piede nella sua villa dopo aver scoperto che la vettura su cui viaggiavano sua sorella e Demir fu sabotata per ordine dell’Onder, e rimarrà impietrito nel vedere la sua amata sotto le grinfie del suo nemico. Poco dopo l’arrivo di Ferit, assisterà alla tremenda scena anche la signora Leman. A quel punto Hakan rivelerà all'Aslan l’oscuro passato di sua madre, ovvero che la donna ebbe una relazione extraconiugale con suo padre. Il marito di Demet preciserà al rivale di aver nutrito parecchio odio nei suoi confronti per tutti questi anni proprio perché il suo genitore è morto per mano di suo padre. Il marito di Nazli dopo aver chiesto delle spiegazioni alla madre, si scaglierà contro l’Onder: durante la colluttazione tra i due uomini ci sarà uno sparo, ma senza vittime. L’architetto infatti con molto coraggio riuscirà a neutralizzare il nemico, proprio prima dell’irruzione delle forze dell’ordine.