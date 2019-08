Le avventure di Ferit Aslan e Nazli Piran e di tutti gli altri protagonisti dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuano ad emozionare il pubblico. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 fino al 9 agosto 2019 la cuoca e il ricco imprenditore avranno una pesante discussione proprio nel giorno più bello della loro vita. Tutto comincerà quando Demet, decisa a sbarazzarsi della sua rivale per non consentirle di sposare il suo ex fidanzato, la farà rimanere rinchiusa nella cella frigorifera del fornitore di pesce in cui solitamente fa acquisti per il suo ristorante.

La cuoca, dopo aver rischiato di morire assiderata, sarà salvata da Deniz. Non avendo ancora superato il fatto che la sua promessa sposa gli abbia tenuto nascosto il tradimento di Asuman, l'Aslan si scaglierà contro Nazli senza darle la possibilità di spiegarsi per essere scomparsa a poche ore dalle loro nozze.

Ferit attende la cuoca in chiesa, Deniz salva Nazli

Negli episodi che i telespettatori potranno guardare nel corso di questa settimana Demet attenterà alla vita di Nazli, per impedire alla giovane di raggiungere Ferit all’altare.

La moglie di Hakan, dopo aver pedinato la cuoca grazie al suo complice Burak, la rinchiuderà all’interno della cella frigorifera della pescheria in cui la sua rivale si era recata per fare degli ordini importanti per il suo ristorante. La Piran si troverà in serio pericolo di vita quindi proprio quando l’Aslan e tutti gli invitati saranno in chiesa ad attendere il suo arrivo. Mentre la moglie dell’Onder si dirà soddisfatta per la trappola tesa alla promessa sposa del suo ex fidanzato, Deniz si recherà al deposito del pesce dopo aver ricevuto una chiamata telefonica da Asuman e Fatos.

Il musicista, senza nemmeno avvisare Ferit, si precipiterà subito dalla cuoca che dopo essere stata ritrovata priva sensi riuscirà a salvarsi. A quel punto il cognato di Hakan porterà Nazli nel suo appartamento e metterà al corrente di ciò che è accaduto soltanto la malvagia sorella Demet senza sapere che la chef ha rischiato di morire proprio a causa sua.

L’Aslan su tutte le furie con la sorella di Asuman, lo stupore del fratello di Demet

La moglie dell’Onder, dopo la mancata riuscita del suo piano per colpa del fratello, coglierà l’occasione per mettere l’Aslan contro la Piran visto che farà sapere all'architetto che la sua amata si trova in compagnia di Deniz.

L’obiettivo della diabolica bionda andrà a buon fine con il ricco imprenditore che andrà su tutte le furie per aver fatto una pessima figura per l’improvvisa assenza della sua sposa. Ferit si recherà a casa di Deniz e affronterà Nazli. Quest’ultima pur essendo ancora stravolta per ciò che le sarebbe potuto succedere proprio il giorno del suo matrimonio non avrà modo di dargli le giuste spiegazioni.

Lo zio di Bulut, profondamente deluso per essere stato abbandonato all’altare, costringerà la cuoca a sposarlo lo stesso giorno senza ascoltarla. L’ex fidanzato di Ayla rimarrà sconvolto quando vedrà la Piran adeguarsi alla volontà dell’Aslan poiché credeva che si era decisa a rinunciare a diventare la moglie del suo socio di lavoro. Per concludere l’Aslan e la cuoca diventeranno marito e moglie ma durante i festeggiamenti non si respirerà affatto un aria felice visto che gli umori dei novelli sposi non saranno quelli di una coppia innamorata.