Nuovo appuntamento con la telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha conquistato milioni di telespettatori sin dal primo esordio. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, Ferit Aslan e Nazli Piran dopo aver recuperato l’intesa perduta, si vedranno costretti ad affrontare dei nuovi ostacoli. A destabilizzare la coppia sarà la new entry Pelin Turan, che dopo essersi alleata con Hakan Onder vorrà riavere al suo fianco l’architetto a tutti i costi.

La nuova complice del marito di Demet una volta riuscita a far nascere una forte discussione tra i coniugi Aslan, si avvicinerà ulteriormente all’uomo. La diabolica donna dopo aver turbato il ricco imprenditore facendogli intendere di aver perso il loro bambino sette anni prima, lo inviterà a lasciare Nazli, quando sarà certa di essersi riconquistata la fiducia dello stesso.

Hakan corrompe la Turan, l’Aslan assume una spia dell’Onder

Le anticipazioni degli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano la settimana prossima, raccontano che Nazli non si renderà conto di aver commesso un grosso errore durante i preparativi della festa di compleanno di Ferit.

La cuoca oltre ad organizzare il party all’ultimo momento inviterà alla serata tutti gli amici dell’architetto compresa Pelin Turan, un ex fidanzata di suo marito. L’Aslan non appena vedrà la sua vecchia conoscenza alla sua festa andrà su tutte le furie, visto che le farà presente di avere una nuova vita. Dopo essere stata respinta in malo modo, la nuova arrivata accetterà la proposta di Hakan, che si dirà disposto ad aiutarla a far separare i coniugi Aslan, per riottenere le azioni della Pusula Holding perse da quanto Bulut è tornato a vivere a casa del suo adorato zio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Turan inizierà a mettere in atto i consigli dell’Onder, rivelando a Ferit di essersi sbagliato in passato a dubitare del suo amore, poiché gli sottolineerà di non averlo affatto tradito. Il ricco imprenditore oltre ad apprendere che a farlo lasciare con Pelin fu Demet facendogli avere delle foto che ritraevano la sua amata in hotel con un uomo, rimarrà stupito quando la diretta interessata gli dirà di aver abortito la creatura che portava in grembo.

Intanto Hakan sempre più deciso a rovinare l’Aslan ma soprattutto a scoprire quali saranno le sue mosse dopo aver appreso la sparizione di Tahir, farà assumere Cihan nell’azienda del suo nemico. Quest’ultimo su richiesta del suo padrone consiglierà all’architetto di investire del denaro per metterlo nei guai.

Pelin invita Ferit a tornare con lei, Nazli furiosa con il marito

Ferit farà infuriare Nazli a causa di Pelin, per aver voluto ricevere le dovute delucidazioni riguardo all’aborto.

Nello specifico la chef si arrabbierà con il marito per essere arrivato in ritardo ad un reportage gastronomico tenutasi nel loro ristorante. In seguito Demet metterà in atto la sua vendetta nei confronti del marito. La sorella di Deniz stanca della situazione in cui vive, dopo aver trovato un registratore lo attiverà nella camera da letto nel momento in cui Hakan riconfermerà i crimini che ha commesso.

Fatos avrà un appuntamento con un famoso stilista, invece Nazli inizierà a dare delle lezioni di cucina. Successivamente Pelin crederà di avere tutte le carte in tavola per riconquistare l’Aslan, quando l’uomo le chiederà perdono per aver pensato che l’avesse tradito. La Turan mostrerà le sue vere intenzioni a Ferit, dicendogli chiaramente di voler ritornare al suo fianco come ai vecchi tempi. Fortunatamente lo zio di Bulut metterà un freno al suo rapporto con Pelin precisandole di non volersi separare da sua moglie Nazli. Quest’ultima non avendo fatto fatica a notare il turbamento del marito dovuto a causa della riapparizione nella sua vita della sua ex fiamma, inviterà la sua rivale nella villa in cui vive a seguito delle sue nozze. Durante una distrazione della chef, Pelin riuscirà a nascondere una sua foto ricordo in compagnia di Ferit in un libro dell’architetto, per scatenare la gelosia della sua rivale. Per concludere la sorella di Asuman si scaglierà contro il marito per non averla messa al corrente della sua precedente relazione.