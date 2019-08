Purtroppo le travolgenti vicende di Nazli e Ferit, protagonisti dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, stanno per volgere al termine. Finalmente è stato reso noto quando i telespettatori italiani assisteranno alla messa in onda dell’ultima puntata. La tanto attesa puntata finale della soap formata soltanto da una stagione è fissata per il 13 settembre 2019, e secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere trasmessa sempre su Canale 5 ma in prima serata.

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle scene conclusive della telenovela, dicono che Hakan e Demet pagheranno tutto il male che hanno provocato a Nazli e Ferit. L’Onder prima di fare i conti con la giustizia insieme alla moglie, si presenterà da solo alla villa degli Aslan con un'arma da fuoco. Per fortuna l’architetto riuscirà ad evitare il peggio, dato che dopo aver disarmato il suo nemico lo farà finire in carcere.

A seguito dell’arresto dei coniugi Onder, la migliore amica di Nazli si renderà protagonista di un gesto inaspettato. Fatos dichiarerà pubblicamente il suo amore a Tarik, visto che salirà sul palco del locale di Deniz, per chiedere all’autista di sposarla.

La scoperta di Deniz, gli Onder preparano la loro fuga

Ebbene sì, tra poche settimane sulla rete ammiraglia Mediaset sarà svelato il destino di tutti i personaggi della serie televisiva Dolunay, che ha segnato il ritorno dell’attrice Ozge Gurel sul piccolo schermo italiano.

Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà nell’ultimo episodio, si evince che la storia d’amore tra i due protagonisti principali Nazli e Ferit, sarà messa a dura prova sino alla fine a causa del malvagio Hakan. Quest’ultimo non appena avrà le mani legate, poiché suo cognato Deniz riuscirà a scoprire che i genitori di Bulut hanno avuto il terribile incidente stradale per colpa sua, non avrà altra scelta che far perdere le sue tracce.

L’Onder, dopo essersi scagliato contro la moglie Demet, per aver fatto finire nelle mani del fratello le sue terribili ammissioni riguardo la morte di Demir e Zeynep, preparerà la sua fuga da Istanbul per sfuggire alla giustizia. La diabolica bionda quindi si vedrà costretta ad accettare le condizioni del marito, sapendo di poter essere arrestata insieme allo stesso con l’accusa di aver ucciso Tahir, e di aver attentato alla vita di Nazli. L’Onder prima di far perdere le sue tracce, preciserà alla moglie di voler avere un ultimo scontro con il suo nemico Ferit.

Hakan e Demet finiscono in carcere, Fatos fa una proposta di nozze a Tarik

Il losco imprenditore arriverà alla villa dell’architetto nel momento sbagliato, poiché troverà soltanto la cuoca. Il cognato di Deniz metterà alle strette la sorella di Asuman, e attenderà che l’Aslan rientri alla sua villa. Quest’ultimo, dopo essere riuscito ad impedire al suo rivale di fare del male a sua moglie, lo affronterà con molto coraggio, destando parecchia preoccupazione a sua madre Leman e alla cuoca.

Le due donne temeranno il peggio quando sentiranno il rumore di uno sparo durante lo scontro brutale tra l’Onder e l’Aslan. Per fortuna lo zio di Bulut si impossesserà dell’arma da fuoco del nemico, e lo farà finire dietro le sbarre del carcere.

Hakan sarà seguito da sua moglie Demet, visto che dopo essere riuscita a farsi perdonare dal fratello Deniz, verrà arrestata insieme allo scagnozzo Bekir sotto lo sguardo di Ferit e Nazli. In seguito, precisamente durante la festa di capodanno che si terrà al locale del musicista, ci saranno dei momenti molto emozionanti. Durante l’ultimo giorno dell’anno Fatos sorprenderà Tarik dicendogli di volerlo sposare: ovviamente l’autista accetterà di diventare il marito della stilista. Anche la cuoca farà rimanere senza parole il marito, rivelandogli di aspettare un figlio da lui.