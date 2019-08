Pochi giorni fa Eleonora Rocchini ha confidato di attraversare un momento di crisi di coppia con Oscar Branzani. La rivista Spy ha svelato che dietro a questo periodo difficile per i due ci potrebbe essere un'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffré. Ma qualcuno mette in dubbio che questa vicenda, dalla crisi al presunto tradimento, non sia vera. Questo il parere dell'influencer ed esperta di Gossip Deianira Marzano che lo ha detto a chiare lettere nelle sue Instagram Stories.

Le parole della Marzano su Oscar ed Eleonora

"Questi "Branzini" prima dicono che Uomini e donne non li chiamano mai e poi esce fuori che la Rocchini si messaggia con Daffrè. Poi, casualmente esce fuori che la Rocchini si mangia il gelato con la sorella di Luca... ma questa popolarità dove la volete andare a prendere, dai buchi neri? Ma tutto a posto?" ha affermato la Marzano dicendo la sua sui presunti tradimenti di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini.

Insomma, il suo parere è che la coppia ha davvero inventato questa sorta di strategia per essere nuovamente sulla bocca di tutti. Non ci rimane che scoprire cosa risponderanno i due a tali dure accuse. Quello che sappiamo, però, è che la Rocchini si è lasciata andare in un lungo sfogo sui social, confessando che non ama affatto utilizzare il proprio malessere e le situazioni negative per impietosire i suoi fan e né tantomeno per fare la vittima.

Branzani si scaglia contro Luca Daffrè

Intanto Oscar Branzani ha replicato furioso con un post della pagina Instagram del blog di Isa e Chia, smentendo l'indiscrezione della rivista Spy e accusando Luca Daffré di cercare soltanto popolarità. "Prima di scrivere scemenze sulla mia Eleonora, dovreste sciacquarvi la bocca! Se questo imbecille è in cerca di visibilità, cosa che ho notato molto spesso, poi dovrà presentarsi dinnanzi al sottoscritto" ha scritto Branzani.

Insomma, a quanto pare secondo il fidanzato della Rocchini il tradimento sarebbe stato uno stratagemma di Daffré, ma qual è la verità? Quello che sappiamo però è stando al settimanale Spy anche Branzani custodirebbe degli scheletri nell'armadio: "Prima di scoprire l'affaire tra Eleonora e Luca, avrebbe interagito con una certa Sabrina, ora pronta a svelare tutto quanto". Quindi, secondo quanto emerso, Branzani e la Rocchini starebbero attraversando un periodo di stallo a causa di interazioni continuate (e forse anche qualcosa di più) con altri soggetti.

Per ora nessuno dei due ha smentito e né tantomeno confermato tale voce di corridoio e la situazione si sta facendo sempre più intricata, ma allo stesso tempo interessante per gli amanti del pettegolezzo.