L'estate televisiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico un nuovo volto che nel giro di pochi giorni ha fatto breccia nel cuore degli spettatori. Stiamo parlando del bagnino Christian Fregoni, protagonista delle ultime settimane del game show Caduta Libera, dove è riuscito ad imporsi come campione del quiz, portandosi a casa più di 120 mila euro. Christian ha colpito il pubblico non soltanto per la sua bravura e la sua cultura ma anche per il suo fisico statuario da bagnino, tanto che in moltissimi hanno cominciato ad ipotizzare un suo possibile approdo sul trono di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre. Ma Christian accetterebbe? A quanto pare non sarebbe molto convinto.

Christian Fregoni, da Caduta Libera a possibile tronista di Uomini e donne da settembre

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dopo il grande successo che sta riscuotendo come campione di Caduta Libera, il giovane bagnino Christian ha ammesso che in questo momento è single e preferisce 'divertirsi', anche perché si definisce una persona molto esigente e quindi non è il tipo che si accontenta facilmente.

Quando gli è stato chiesto se accettasse di prendere parte alla prossima edizione di Uomini e donne nelle vesti di tronista, dopo che in tanti richiedono la sua presenza in trasmissione, Christian ha ammesso che non sa se accetterebbe.

'Non so se lo farei', ha ammesso il campione di Caduta Libera, aggiungendo che invece gli piacerebbe poter fare l'attore. Per quanto riguarda i reality, invece, Christian non ha alcun dubbio: non sono tra i suoi programmi preferiti e quindi difficilmente accetterebbe di prenderne parte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il sogno di Christian: 'Vorrei aprire una struttura sportiva mia'

Una risposta decisamente diversa da quella che aveva dato qualche settimana fa Nicolò Scalfi, l'altro campione di Caduta Libera che ha appassionato il pubblico del game show per svariati mesi, portandosi a casa ben 600 mila euro. Nicolò, infatti, ha ammesso che gli piacerebbe poter prendere parte all'Isola dei famosi, il reality della sopravvivenza che tornerà in onda su Canale 5 nel corso del 2020.

Tornando a Christian, invece, il campione ha svelato che qualche anno fa i genitori volevano indurlo a tutti i costi ad intraprendere la carriera da modello, ma lui si è sempre rifiutato, ritenendo che non fosse la strada giusta per lui. In attesa di scoprire se arriverà il trono di U&D oppure no, il campione di Caduta Libera ha svelato che il suo sogno sarebbe quello di aprire una struttura sportiva tutta sua.

Non disdegna neppure i viaggi: le sue prossime mete sono il Canada e il Giappone, ma gli piacerebbe tornare anche in Africa per un Safari.