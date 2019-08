Per tutti gli appassionati di calcio l'attesa sta per terminare. Questo fine settimana, infatti, tornerà l'appuntamento con il campionato di Serie A: tra sabato 24 e domenica 25 agosto, infatti, sono in programma le partite valide per la prima giornata di questa nuova stagione che come da tradizione si concluderà nel maggio 2020.

Anche quest'anno i match del campionato si potranno vedere in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e su Dazn, la piattaforma streaming che avrà l'esclusiva per alcune delle partite di questa stagione.

Non mancheranno poi gli appuntamenti con il calcio in chiaro sulla tv generalista, come quello con Tiki Taka e La domenica sportiva.

La prima giornata di Serie A: la programmazione Sky-Dazn del debutto

La prima giornata di campionato partirà sabato 24 agosto, quando alle ore 18.00 i riflettori saranno puntati sull'incontro che vedrà scendere in campo il Parma nella sfida contro i campioni d'Italia della Juventus.

A seguire alle ore 20.45 sarà la volta del big match che vedrà protagonisti Fiorentina e Napoli. Entrambi i due anticipi di questo sabato saranno visibili in diretta televisiva soltanto sui canali a pagamento di SkySport.

Per quanto riguarda, invece, il calendario di domenica 25 agosto, si partirà alle ore 18.00 con l'incontro tra Udinese e Milan trasmesso sempre su SkySport. La pay tv satellitare di Murdoch, a partire dalle ore 20.45, trasmetterà sui canali dello Sport anche gli incontri Cagliari-Brescia, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta e Torino-Sassuolo.

Per quanto riguarda, invece, gli incontri di questa prima giornata di Serie A che vedremo in onda in diretta sulla piattaforma streaming Dazn, alle 20.45 saranno trasmessi sia Hellas Verona-Bologna che Roma-Genoa, visibili anche da tablet e cellulare, attraverso l'app omonima.

Questa prima giornata di campionato si concluderà lunedì 26 agosto, quando in serata alle 20.45 è previsto il posticipo tra Inter e Lecce che sarà trasmesso sempre in diretta esclusiva su Dazn.

Gli appuntamenti con la Serie A in chiaro: torna Tiki Taka

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti con le trasmissioni Tv sul calcio, segnaliamo che questa domenica 25 agosto è in programma uno speciale di Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo in prime time su Italia 1. In studio, a partire dalle 21.30 circa, verranno commentate in diretta le partite in corso e gli anticipi del sabato. A partire dalla settimana successiva, la trasmissione tornerà poi in onda in seconda serata.

Su Rai 2, invece, riprenderà l'appuntamento con La domenica sportiva condotta da Paola Ferrari che tornerà in onda dalle ore 23, mostrando tutti gli highlights dei match.