Solo pochi giorni fa, Camilla Filippi aveva annunciato tramite il suo profilo Instagram che presto sarebbe convolata a nozze, mostrando la scelta del suo abito da sposa. Nonostante sui social apparisse molto spesso insieme al regista Stefano Lodovichi, l'attrice non ha mai voluto aprirsi più di tanto e parlare del suo futuro sposo. Ma oggi è arrivata la conferma ufficiale, attraverso una dolce foto pubblicata dalla Filippi sul suo profilo Instagram.

Camilla Filippi mostra al pubblico il suo futuro marito

L'attrice Camilla Filippi, con alle spalle un matrimonio con il regista Lucio Pellegrini dal quale ha avuto due figli, tra poco tempo convolerà nuovamente a nozze. Il fortunato è Stefano Lodovichi, anche lui regista, con il quale Camilla ha condiviso diverse esperienze professionali tra cui la fiction di Canale 5 "Il processo", che andrà in onda il prossimo autunno.

Negli scorsi giorni l'attrice bresciana attraverso la sua pagina Instagram ufficiale ha rivelato ai fan l'imminente matrimonio, mostrando anche il momento delicato della scelta dell'abito. Oggi, a sorpresa, Camilla ha voluto condividere con i suoi fan un altro toccante momento, ovvero quello della scelta delle fedi: tramite un post, l'attrice ha pubblicato uno scatto in compagnia del suo futuro marito che non lascia spazio ai dubbi.

L'attrice e il regista Stefano Lodovichi sono stati infatti immortalati all'interno di una gioielleria intenti nella scelta degli anelli nuziali. Nella didascalia Camilla racconta di come i due fossero alla ricerca di un anello che fosse particolare e che li rispecchiasse e poi si lascia andare a una dolce dedica rivolta al suo compagno: "Io e Stefano siamo così l'uno per l'altra. Solidi, ma in movimento.

Il matrimonio non è un arrivo ma una partenza". Dal suo profilo Instagram gli fa eco il suo futuro marito: "È stato più semplice scegliere Camilla per la vita che la fede". Anche in questo caso i complimenti e le congratulazioni da parte dei fan non sono mancati e rimangono in attesa di scoprire quali altri momenti prematrimoniali vorranno condividere con loro i due futuri sposi.

Chi è il regista Stefano Lodovichi

Stefano Lodovichi nasce a Grosseto nel 1983 e dopo la laurea in Critica e Metodologia del linguaggio cinematografico conseguita presso l'Università di Siena, comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo del cinema, dedicandosi alla regia di lungometraggi, fino a quando nel 2015 esce al cinema il suo film "In fondo al bosco", interpretato proprio da Camilla Filippi, oggi sua compagna e futura moglie, e da Filippo Nigro.

La sua carriera da regista prosegue e comincia a dirigere la serie tv "Il Cacciatore" andata in onda su Rai Due nel 2018 e ispirata alle vicende del procuratore antimafia Alfonso Sabella. Pochi mesi fa, invece, si sono concluse le riprese della fiction di Canale 5 "Il Processo", che vedrà tra i protagonisti ancora una volta Camilla Filippi. Per quanto riguarda la vita privata del regista e il suo passato non si hanno molte informazioni: Stefano condivide infatti con la sua futura moglie il valore della riservatezza.