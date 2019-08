Can Yaman sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e lo confermano gli ascolti ottenuti anche in Italia dalla soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', di cui è protagonista con Ozge Gurel. Il personaggio di Ferit è stato paragonato ad altri protagonisti molto amati dal pubblico delle soap come Gonzalo de 'Il segreto' e Ayaz in Cherry season', a dimostrazione dell'ottimo riscontro ricevuto.

Yaman sta per compiere un altro traguardo importante in quanto è vicino a raggiungere i cinque milioni di followers sulla sua pagina di Instagram e tale merito è legato alle interpretazioni di Ferit e Can Divit. La soap opera turca Bitter sweet-ingredienti d'amore si avvicina alla conclusione in quanto mancano pochi appuntamenti. Inoltre, dal mese di agosto vengono trasmessi i doppi appuntamenti e nella prossima stagione televisiva il cast sarà invitato a 'Verissimo', nello studio di Silvia Toffanin. I telespettatori attendono di vedere l'attore turco nella trasmissione di Canale 5, per avere ulteriori informazioni sulla sua vita privata.

Un momento fondamentale nella carriera dell'attore

Yaman è riuscito a ottenere una notorietà internazionale grazie alla capacità di far apprezzare il ruolo dell'imprenditore desideroso di avere la custodia esclusiva del piccolo Bulut, rimasto orfano dei genitori Demir e Zeynep. Non sono terminati gli impegni di lavoro per l'attore che si mette a confronto con un altro personaggio nella fiction 'Erkenci Kus'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tale serie sta ottenendo un successo importante ed è seguita sui social da un milione di followers. L'attore si sta facendo apprezzare dalle fans italiane che non perdono occasione per fargli i complimenti. Si tratta di un'annata speciale per Yaman che, nel mese di ottobre, compirà i suoi primi trent'anni. L'Italia dimostra di essere attratta dalle fiction turche, dopo il successo riscosso nel 2016 dalla serie 'Cherry Season'. Questa soap opera ha visto la consacrazione di una coppia come quella formata da Ozge Gurel e Serkan Cayoglu che sono fidanzati nella realtà.

I gossip sulla vita privata di Can Yaman

La nuova serie Erkenci Kus è incentrata sulla tematica amorosa, un elemento in comune con Dolunay di cui lo stesso Yaman è protagonista. In questa fiction Can si invaghisce di Demet Ozdemir e tale retroscena ha portato a pensare che l'attore e l'attrice possano essere una coppia nella realtà.