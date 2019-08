Sono giorni difficili per alcuni membri della famiglia Rodriguez: dopo che Belen è stata presa di mira per la conduzione non impeccabile de La Notte della Taranta, anche Cecilia è stata attaccata per una foto un po' provocatoria che ha pubblicato su Instagram. A chi le ha dato della mantenuta, però, l'argentina ha risposto senza filtri: anche se dietro al suo successo ci fosse l'aiutino della sorella maggiore, la ragazza ha fatto sapere che non sarebbe un problema di nessuno, se non suo.

Cecilia provoca in intimo con Ignazio Moser

È bastata una foto nella quale Cecilia Rodriguez posa davanti allo specchio con Ignazio Moser, a scatenare la reazione di alcuni followers. La ragazza, dopo essersi mostrata con addosso soltanto la biancheria intima (lo stesso vale per il fidanzato), è stata presa di mira dagli utenti più critici, che l'hanno accusata di fare la bella vita soltanto grazie all'aiuto di un membro della sua chiacchierata famiglia.

Sotto allo scatto in questione, infatti, è possibile leggere il seguente pungente commento: "Fate pena, ma soltanto perché vi siete concentrati su una cosa. La vita è altro. Un figlio di papà e una mantenuta dalla sorella, senza di lei stavi in Argentina. Cresci".

La soubrette, dopo aver letto queste parole non proprio carine che le sono state inviate sui social network, ha deciso di rispondere a tono: "Ma anche se fosse?

Cosa ti dispiace? Mica mi mantieni tu. Uno, due, tre, ci siamo?".

La giovane ha voluto replicare a quest'attacco con un pensiero che è un mix di ironia e determinazione; senza smentire l'eventuale sostegno economico che avrebbe da parte di Belen, Cecilia è riuscita a mettere a tacere chi non ha una buona opinione di lei.

Le sorelle Rodriguez 'sotto attacco' sui social

L'accusa di essere una mantenuta che è stata fatta a Cecilia Rodriguez, è solo l'ultima in ordine di tempo che gli internauti muovono ai membri della famiglia più chiacchierata d'Italia.

Soltanto un paio di giorni fa, infatti, Belen è stata sommersa dalle critiche per come ha condotto La Notte della Taranta, la manifestazione musicale dedicata alla tradizione salentina.

Il debutto davanti alle telecamere di Rai 2 in coppia con Stefano De Martino, non ha convinto molto: oltre ai fischi che i due coniugi hanno ricevuto al loro arrivo in piazza, sono centinaia i commenti negativi che sono stati scritti sui social network sulla loro prestazione.

"Ma come è possibile che dopo 10 anni di Tv, non abbia ancora imparato a condurre?", "Belen e Stefano sono imbarazzanti", "Che disastro", "Ma che c'azzeccano loro con questo evento?", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che i telespettatori hanno espresso sul web mentre i genitori di Santiago si cimentavano con il racconto della storica serata di Malpignano.