Ieri, sabato 24 agosto, sono ufficialmente iniziate le registrazioni di Temptation Island Vip, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda il prossimo 17 settembre su Canale 5. Come di consueto non mancano, tra i single del programma prodotto da Maria De Filippi, ex corteggiatori ed ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Nelle ultime ore l'influencer Amedeo Venza ha svelato che nel cast delle tentatrici ci potrebbe essere anche un volto conosciuto al trono classico: la affascinante e ardita Cecilia Zagarrigo.

La modella torinese ha lasciato in stand by i suoi profili social, forse partita per la Sardegna che da anni fa da scenario al reality delle tentazioni.

Chi è esattamente Cecilia Zagarrigo

Cecilia Zagarrigo è una ragazza di 24 anni che fa la modella-influencer e studia Giurisprudenza all'Università di Torino. E' conosciuta al pubblico televisivo per aver partecipato due volte come corteggiatrice a Uomini e Donne.

La prima volta è stata nel 2016, quando è scesa dalla scalinata dello show di Canale 5 per corteggiare l'intraprendente Oscar Branzani, che poi ha scelto Eleonora Rocchini. La seconda volta invece è stata l'anno successivo, quando è stata richiamata dalla redazione del programma per diventare una delle corteggiatrici di Luca Onestini, che poi si è fidanzato con Soleil Sorge. Il bel bolognese ha mantenuto un rapporto d'amicizia con la Zagarrigo, ma nonostante ciò non è mai scoccata la famigerata scintilla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Inoltre, grazie al dating show, Cecilia ha instaurato delle amicizie sincere con l'ex corteggiatrice Laura Frenna e l'ex corteggiatore e dj Andrea Damante. Ora nella vita della bella torinese manca soltanto l'amore e, chissà, forse riuscirà a trovarlo proprio grazie a Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip, Daniele Dal Moro smentisce la sua presenza

Dopo aver conosciuto le coppie che faranno parte del cast di Temptation Island Vip 2, si vocifera sui nomi dei primi dei tentatori che potrebbero approdare in Sardegna.

Tra questi avremmo potuto vedere Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello, tra i più discussi dell'ultima edizione. Però, secondo le ultime indiscrezioni del web, l'ex gieffino veronese avrebbe rifiutato la proposta di prendere parte alla nuova edizione del reality delle tentazioni. L'ipotesi più probabile potrebbe essere che Dal Moro sia stato chiamato dalla redazione del programma di Canale 5 per partecipare come tentatore.

Piuttosto complicato, invece, che sia stato chiesto a lui e a Martina Nasoni, la ragazza con il 'cuore di latta' e vincitrice del Grande Fratello 16, di partecipare in coppia, dato che loro non si sono mai considerati fidanzati.