Gli ultimi giorni non sono stati per niente facili per la bella Chiara Nasti, ex protagonista dell'Isola dei famosi e uno dei volti più amati e apprezzati dal mondo social.

La ragazza, infatti, ha rivelato sui suoi profili social di essere stata poco bene e di aver avuto bisogno di andare pronto soccorso, dove l'hanno sottoposta a tutte le dovute cure mediche che l'hanno fatta stare meglio. 'Sono stata molto male', ha dichiarato l'ex naufraga dell'Isola anche se poi ha tranquillizzato i suoi tantissimi fan dicendo loro che per fortuna, adesso, va molto meglio e si è già ripresa dopo la grande paura.

La verità di Chiara Nasti sul malore: 'Sono stata molto male, avevo forti crampi allo stomaco'

La Nasti ha raccontato ai suoi fan di essere stata male per tre o quattro giorni con dei fortissimi dolori allo stomaco.

Dei crampi che si sono aggiunti anche alla sensazione di bruciore e che hanno reso necessaria la corsa al pronto soccorso dove è stata subito sottoposta alle cure del caso.

La fashion blogger ha svelato di essersi presa diversi antidolorifici sperando che in questo modo riuscisse a placare il forte dolore allo stomaco, ma così non è stato. Immediata allora la corsa al pronto soccorso, dove i medici hanno provveduto a farle una flebo, con la quale la bella Chiara si è subito ripresa e infatti oggi può dire di stare benissimo.

'Menomale - ha detto la Nasti su Instagram - perché sono stata davvero molto male'. Ma questo non è stato l'unico malessere che la bella Chiara ha accusato nel corso degli ultimi giorni. La ragazza, infatti, ha svelato sui social che prima di questi forti crampi allo stomaco, aveva accusato anche delle pulsazioni molto forti sulla testa, che lei ha definito come simili a delle 'scosse elettriche'.

'Ora sto molto meglio, speriamo non succeda più', dice la Nasti sui social

'Non so se rendo l'idea ma sono stata veramente malissimo', ha proseguito Chiara, la quale ha ammesso di non aver voluto rivelare subito questo suo malessere ai fan sui social perché la vita è già pesante per tutti e quindi non voleva raccontare i 'guai' che le succedono.

Per fortuna, però, le cose sono migliorate e attualmente la bella Chiara sta bene e gode di ottima salute, così come ci ha tenuto a sottolineare lei stessa sui social.

'Ora sto benissimo', ha dichiarato l'ex protagonista dell'Isola dei famosi, la quale poi si è augurata che queste cose non le capitino più.

Immediata la reazione dei tantissimi fan che la seguono e la supportano su Instagram, i quali le hanno fatto subito sentire il loro affetto e il loro calore dopo questo periodo decisamente turbolento che ha vissuto la ragazza mentre si trovava ancora in vacanza.