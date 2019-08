Francesco Chiofalo e la sua ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica, alimentata dalle ultime dichiarazioni di Aurora Ciorbi che ha lanciato delle accuse piuttosto dure alla coppia.

Tutto è iniziato nella giornata di ieri, quando la ragazza originaria di Cerveteri ha svelato di aver avuto una storia segreta con l'ex concorrente di Temptation Island.

Ovviamente le sue rivelazioni hanno scatenato un nugolo di polemiche, reazioni e ulteriori retroscena.

Fanpage ha contattato la Ciorbi per un'intervista, durante la quale la ragazza ha dichiarato di aver lasciato Francesco a marzo perché era troppo geloso. Subito dopo ha aggiunto che, nelle prime fasi della loro frequentazione, aveva anche scoperto che il 30enne romano si scambiava ancora dei messaggi con Selvaggia Roma, ma nonostante ciò lo aveva perdonato.

Del resto, pare che la giovane abbia deciso all'epoca dei fatti di continuare ad avere una storia segreta con Chiofalo anche e soprattutto in seguito alle sue rassicurazioni: "Si giustificava dicendomi che doveva dire di essere single per poter partecipare a determinati programmi", ha chiosato Aurora.

Nel corso dell'intervista, la Ciorbi ha avuto anche modo di puntare il dito contro Francesco e Antonella Fiordelisi.

Stando alle sue affermazioni, infatti, inizialmente entrambi si sarebbero fidanzati per finta dietro suggerimento della loro agenzia. Questa situazione le sarebbe stata confermata anche dalla schermitrice salernitana.

Andando avanti nelle sue rivelazioni sull'ormai ex coppia, Aurora ha detto: "Erano convinti di essere presi a Temptation Island Vip". Addirittura pare che Chiofalo abbia anticipato alla Ciorbi che durante il reality-show avrebbe chiuso la storia con la Fiordelisi, tornando così una volta per tutte tra le sue braccia.

La ragazza di Cerveteri ha anche avuto modo di spezzare una lancia in favore di Antonella, dicendo che quest'ultima le avrebbe confessato che, dopo aver organizzato il finto fidanzamento con il personal trainer capitolino, con il tempo se n'era innamorata per davvero.

Sabrina Ghio critica la coppia Chiofalo-Fiordelisi per mancanza di pudore

La vicenda che in questi ultimi giorni sta coinvolgendo il triangolo amoroso Ciorbi-Chiofalo-Fiordelisi sta facendo molto discutere.

Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo stanno intervenendo per dare un parere, criticando spesso soprattutto l'ex coppia.

Sabrina Ghio, ad esempio, ritiene che entrambi stiano gestendo questa situazione con assoluta mancanza di pudore e riservatezza. Infatti secondo l'ex ballerina alcune immagini e determinati sfoghi non andrebbero mai condivisi sui social network. Sulla stessa lunghezza d'onda dell'ex tronista di Uomini e Donne anche l'opinionista Karina Cascella.

Pamela Perricciolo, dal canto suo, ha fatto notare come, ormai, le lacrime facili siano di tendenza, chiedendosi con fare provocatorio: "Ma piangere senza cellulare in mano non va più di moda?".

Altri ex protagonisti di Uomini e Donne come Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni hanno preferito liquidare la questione ridendoci su. Intanto il popolo del web, deluso da Francesco Chiofalo, ora dopo ora sta smettendo di seguire in massa l'ex concorrente di Temptation Island, il quale a sua volta ha provato a replicare alle accuse affermando: "Non ho ucciso nessuno".