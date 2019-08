Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e donne e Miss Italia nel 2014, potrebbe essere in dolce attesa del suo primo bambino. E' questa la notizia che nel corso delle ultime ore sta facendo il giro del web e della rete, dopo che l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha postato delle stories, dove si vede un certo pancino sospetto, il quale lascerebbe pensare che possa attendere un bebè dal suo compagno Federico, conosciuto proprio grazie alla trasmissione di successo di Canale 5.

Clarissa Marchese potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio

Clarissa e Federico Gregucci sono una delle coppie consolidate e storiche che si sono formate negli anni scorsi a Uomini e donne.

I due, dopo essere convolati a nozze, sono tornati a vivere a Miami, dove l'ex corteggiatore lavora ormai da un po' di tempo e dove sognano di poter mettere su famiglia.

E in queste ore, dalle stories apparse sul profilo di Federico sono emersi dei filmati dove si vede che la bella Clarissa, di profilo, mostra una pancia sospetta che si accarezza dolcemente, quasi come se fosse in dolce attesa. Inutile dire che il video ha attirato subito l'attenzione dei tantissimi fan che li seguono, molti dei quali ritengono che la coppia sia in procinto di diventare genitori per la prima volta.

Ma qual è la verità dei fatti? Al momento sia da parte di Federico che di Clarissa non sono arrivate conferme a questo rumors, tanto meno i due ex volti di Uomini e donne hanno smentito.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda e se arriverà la conferma oppure la smentita su questa gravidanza, vi diciamo che in queste ultime settimane si è parlato di una possibile gravidanza anche per un'altra coppia nata nel programma sentimentale di Maria De Filippi. Ci riferiamo a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Si parlava di gravidanza anche per Lorenzo e Claudia di U&D ma lei smentisce

Sui social si era diffusa la notizia della possibile prima gravidanza della ragazza e mentre Lorenzo si era limitato a rispondere con delle faccine sorridenti alle domande curiose dei fan, alimentando così ancora di più il dubbio, Claudia ha scelto di fare chiarezza, smentendo la notizia.

Attraverso un video postato su Instagram, la ragazza ha rassicurato i suoi follower, dicendo loro che per il momento non è in dolce attesa e che quando aspetterà un figlio sarà lei stessa a comunicarlo in prima persona alle tantissime persone che la seguono e la supportano.

'E' soltanto una fake news', ha dichiarato Claudia che nel frattempo potrebbe vivere un periodo di separazione dal suo Lorenzo, dato tra i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 4 in onda da novembre su Canale 5.