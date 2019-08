È da circa una settimana che sul web si rincorrono le voci su una presunta dolce attesa di Claudia Dionigi: dopo aver aver visto un paio di scatti nei quali la ragazza posa con una mano sulla pancia, in molti hanno ipotizzato che lei e Lorenzo Riccardi nascondessero un dolce segreto. In questi giorni, però, sia il "Cobra" che la sua dolce metà hanno usato Instagram per smentire l'arrivo di un bebè: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, in particolare, ha giustificato un suo ipotetico gonfiore con l'amore che ha per il cibo.

Claudia non è in dolce attesa: la precisazione su IG

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi non stanno per diventare genitori: dopo giorni in cui tanti hanno ipotizzato che la coppia nata a Uomini e Donne stesse già per mettere al mondo un bambino, è arrivata la smentita sia del tronista che della sua dolce metà.

Se il "Cobra" ha negato con un'emoticon che sorride la chiacchierata dolce attesa della sua fidanzata, quest'ultima è stata molto più chiara: nelle scorse ore, infatti, sul profilo Instagram della romana sono stati pubblicati due video nei quali la diretta interessata ha fatto chiarezza sul Gossip che è circolato di recente.

"È da un po' che mi arrivano messaggi nei quali mi chiedono a che mese sono, come lo chiamerò e il sesso del bambino. Ho letto anche molti articoli che dicono che io sono incinta", ha esordito l'ex corteggiatrice nel suo sfogo.

"Non credete a tutto quello che leggete. Se fossi stata incinta, sarei stata io la prima a dirvelo. Mi piacere mangiare e bere, ecco qual è il mio segreto. Se mi vedete un po' gonfia, è per questo", ha concluso la simpatica Claudia.

Futuro al GF Vip per Lorenzo? Lui non smentisce

Chiarito il fatto che non sta per nascere nessun bambino, Claudia e Lorenzo continuano a godersi la loro bella storia d'amore: da quando si sono scelti (a febbraio scorso, in una puntata serale di Uomini e Donne), i due sono inseparabili. Riccardi, per amore della fidanzata, ha lasciato Milano e si è trasferito a Latina: è in questa città che il ragazzo ha instaurato un ottimo rapporto con i suoceri, spesso protagonisti delle sue gag su Instagram.

La simbiosi dei due ex del Trono Classico, però, potrebbe interrompersi a breve: si vocifera, infatti, che il "Cobra" sia uno dei candidati principali al Grande Fratello Vip 4: pare che il giovane abbia già sostenuto il provino per il reality, ed ora stia aspettando la decisione definitiva degli autori.

Qualche giorno fa, interpellato da una fan sui social network sul suo possibile ingresso nella Casa più spiata d'Italia, Lorenzo si è limitato a dire: "Si vedrà". Manca ancora un po', infatti, al ritorno in Tv del format che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini: il debutto dovrebbe esserci a fine novembre, dopo la fine di Amici Vip.