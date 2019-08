Temptation Island si è concluso martedì 30 luglio, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. In queste ultime ore sono balzati agli onori del Gossip Vittorio Collina e Massimo Colantoni, i quali hanno deciso di rendere omaggio al resort sardo che li ha ospitati con dei tatuaggi che ne ricalcano le coordinate.

Vittorio e Massimo: il tatuaggio che fa discutere

I due ex concorrenti di Temptation Island, Vittorio Collina e Massimo Colantoni, nonché ex fidanzati rispettivamente di Katia Fanelli e Ilaria Teolis, hanno stupito il pubblico, mostrando sui social network i loro nuovi tatuaggi dedicati all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, presso il quale hanno trascorso i 21 giorni previsti dal programma di Canale 5.

Entrambi hanno deciso di tatuarsi le coordinate geografiche di latitudine e longitudine del villaggio in cui hanno vissuto con tentatori e tentatrici durante il Reality Show.

Una scelta discutibile che immediatamente ha aperto il dibattito tra i fan soprattutto su Instagram, la piattaforma scelta dai due per mostrare per la prima volta i rispettivi tattoo che non sono stati accolti molto bene, essendo giunte soprattutto critiche negative.

Massimo ha deciso di tatuarsi sul polso le coordinate della struttura, mentre Vittorio ha preferito farsele incidere nella parte posteriore della gamba. I tatuaggi sono stati definiti trash, e diversi follower hanno affermato che ben presto entrambi se ne stancheranno.

Di certo l'esperienza che i concorrenti di Temptation Island vivono dinanzi alle telecamere è molto forte, e per questo motivo diversi protagonisti, dopo essere usciti dalla trasmissione, fanno qualcosa per ricordare per sempre la propria partecipazione al docu-reality prodotto da Maria De Filippi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Vittorio e Katia si sono separati alla fine di Temptation Island

Vittorio e Katia hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti di Canale 5 per mettere alla prova il loro amore e per capire quanto fosse realmente forte il sentimento provato dalla commessa 25enne verso il compagno. Dopo la separazione prevista dalla trasmissione, Katia ha legato con quasi tutti i tentatori, e in particolare prima con Giovanni e poi con Nicolas, lasciandosi spesso andare ad alcuni commenti sul fidanzato e sulla loro relazione che hanno spinto Vittorio a sentirsi più libero di approfondire la conoscenza di Vanessa.

Durante il falò di confronto, Collina ha confermato di voler lasciare il programma da single.

Nello speciale di martedì 30 luglio, alla presenza di Filippo Bisciglia, Katia e Vittorio hanno ribadito che ad un mese dalla fine delle registrazioni non sono tornati insieme. Se la ragazza ha palesato un minimo di dispiacere per la fine della relazione, lo speaker riminese invece è apparso più sicuro di sé e ha aggiunto di voler approfondire la conoscenza con Vanessa.

Ilaria e Massimo: un'altra coppia al capolinea

Ilaria e Massimo sono approdati a Temptation Island soprattutto perché la ragazza non si fidava abbastanza del partner, e così ha voluto metterlo alla prova. Dopo la separazione, il 29enne romano ha subito raggiunto una bella intesa con la single Federica e poi con Elena, con la quale è nato un profondo ed intenso feeling che è andato avanti fino alla conclusione del docu-reality.

Nell'altro villaggio, invece, Ilaria, nonostante la delusione per il comportamento del fidanzato, è andata avanti per la sua strada, avvicinandosi molto al tentatore Javier. Al falò di confronto Massimo ha dichiarato di voler uscire insieme a Ilaria, ma lei ha rifiutato la proposta, affermando di essersi accorta che il suo sentimento non era inossidabile come aveva creduto fino a quel momento.

E così anche loro a 30 giorni di distanza hanno confermato di non essere tornati insieme, nonostante Colantoni abbia fatto capire di sentire la mancanza della compagna che, però, si è dimostrata piuttosto decisa nel ribadire la separazione, aggiungendo di volersi dedicare completamente a se stessa.