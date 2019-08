Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso vi è sicuramente Cristian Imparato, che in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al portale Gay.it, dove ha rivelato di essere nuovamente single dopo che qualche settimana fa era stato lui stesso ad annunciare di essersi fidanzato sui social. Ma soprattutto Cristian si è dichiarato ad uno dei cantanti più amati della musica italiana: parliamo di Marco Mengoni.

La confessione di Cristian Imparato su Marco Mengoni: 'Al momento mi piace solo lui'

Nel dettaglio, infatti, Cristian nel corso dell'intervista ha ribadito di essere tornato single e quando gli è stato chiesto se al momento c'è una persona che gli piace, lui ha risposto che a parte Marco Mengoni non c'è nessun altro che al momento gli interessa.

E poi ancora l'ex protagonista del Grande Fratello ha svelato di aver incontrato Marco un po' di tempo fa, nel backstage di una manifestazione musicale, dove si salutarono in maniera molto veloce.

Un incontro decisamente fugace quello tra Mengoni e Cristian e proprio per questo motivo che Imparato ha ammesso che gli piacerebbe molto poterlo rivedere per scambiarci quattro chiacchiere ma 'senza nessuna malizia', ha precisato nell'intervista.

Insomma una vera e propria dichiarazione quella che Cristian ha fatto al 'Re Mida' della musica italiana, anche se poi lui stesso ha ammesso di non sapere se Mengoni sia single oppure no.

Cosa succederà a questo punto? Marco prenderà in considerazione la proposta di Cristian di rivedersi per una 'chiacchierata' oppure, sopraffatto dai suoi numerosi impegni musicali e professionali, preferirà non replicare al giovane cantante che venne lanciato da 'Io Canto' su Canale 5?

È già finita con Davide, il fidanzato di Cristian dopo il Grande Fratello

Tornando alla sua relazione con Davide, il ragazzo con il quale Cristian si era fidanzato dopo la partecipazione al Grande Fratello 16 della D'Urso, ha confermato che in questo momento è single e che l'addio tra di loro è avvenuto in maniera del tutto pacifica.

Sui suoi profili social, infatti, Cristian aveva già rivelato che una serie di circostanze avevano reso impossibile il prosieguo della loro relazione e quindi, di comune accordo, lui e Davide hanno preferito prendere due strade differenti anche se il rapporto sarebbe comunque buono. 'Ho avuto una persona splendida al mio fianco', aveva rivelato Imparato sul suo profilo Instagram, augurando tutto il bene a quel ragazzo che gli aveva fatto provare e vivere delle emozioni forti seppur in un tempo molto breve.

Arriverà un nuovo amore nella sua vita? Solo il tempo saprà dirlo.