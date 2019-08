Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) che è riuscito in poco tempo ad ottenere numerosi ascolti in Italia. Nelle puntate in onda ad agosto su Canale 5, Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno a vincere la battaglia per la custodia di Bulut in tribunale dopo la testimonianza di Deniz Kaya.

Bitter Sweet: Ferit sposa Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate in onda ad agosto su Canale 5 si soffermano su Ferit e Nazli, i protagonisti della Serie TV.

La coppia, infatti, riuscirà ad ottenere l'affido di Bulut. Tutto inizierà con precisione quando l'affarista e la cuoca penseranno ad una soluzione straordinaria per portare a casa il nipote. La coppia, infatti, vorrà mettere in atto delle finte nozze per ottenere la custodia del fanciullo.

Un piano che sarà appoggiato da Fatos ed Engin, i quali credono che ci sia anche un interesse personale tra di loro.

D'altro canto, Alya concederà una seconda possibilità a Deniz mentre Demet e Hakan organizzeranno un piano terribile contro l'Aslan e la Piran. Alla fine questi ultimi diventeranno marito e moglie dopo il superamento di numerosi ostacoli. Alla conclusione della cerimonia, alla ragazza verrà un violento attacco febbrile, tanto che il marito l'accompagnerà a fare una doccia tiepida per farle scendere la febbre.

L'affarista finisce in carcere

Gli spoiler di Bitter Sweet rivelano che la polizia suonerà al campanello della villa, tanto da chiedere a Ferit di seguirlo in centrale. L'affarista, infatti, sarà indagato per truffa e trasporti illeciti all'interno della Pusola Holding. I seguaci scopriranno che è un piano organizzato dall'Onder per mettere nei guai l'amato di Nazli. A tal proposito, la Piran si recherà in commissariato dove dimostrerà di essere molto preoccupata per la sorte del marito. I due giovani, infatti, dovranno fingere di essere una coppia affiatata per il bene di Bulut, se Deniz non notasse delle discrepanze tra di loro.

Deniz testimonia a favore della Piran e dell'Aslan

Intanto il Kaya, furioso per aver capito che i sentimenti dell'amica di Manami sono autentici, si scontrerà contro un camion con la sua motocicletta, tanto da finire in ospedale con un braccio fasciato. D'altro canto, Asuman apprenderà che le nozze tra sua sorella e Ferit sono una farsa, tanto da pensare di mandare il loro piano prima dell'udienza finale del tribunale per la custodia di Bulut.

Ma ecco arrivare il giorno dell'udienza dove le cose per la Piran e l'Aslan prenderanno una piega sbagliata fin quando non giungerà in aula Deniz. Proprio quest'ultimo invece di testimoniare a favore della sorella e di Hakan ascolterà il suo cuore e troverà la soluzione giusta per Bulut. Alla fine, il giudice si pronuncerà a favore della coppia, e il bambino potrà finalmente vivere accanto alla cuoca che tanto ama.