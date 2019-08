La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5 dopo la sua pausa estiva. La storia d'amore tra Ferit e Nazli sarà messa a dura prova a causa dell'arrivo di un nuovo personaggio: Pelin Turan. La new entry ha da poco fatto il suo ingresso nella serie televisiva, in una speciale occasione.

La festa a sorpresa di compleanno di Ferit ha permesso al giovane architetto di rincontrare i suoi vecchi amici dopo molto tempo.

Tra questi, c'era proprio Pelin. La ragazza darà del filo da torcere alla coppia di protagonisti. L'Aslan (Can Yaman) e la Piran (Ozge Gurel) si allontaneranno sempre di più, fino a dividersi del tutto.

Pelin, giovane complice del perfido Hakan Onder

Nelle scorse puntate, è emerso che Pelin ha un legame diretto con il passato di Ferit. In effetti, la ragazza era l'ex fidanzata dell'Aslan. I due si erano lasciati a causa di Demet, molto gelosa del protagonista.

La signora Onder lo aveva convinto a lasciarla, facendogli credere che lo tradisse con un altro. La nuova rivale di Nazli diverrà parte del piano di Hakan. In questo modo, l'uomo otterrà nuovamente la custodia di Bulut ed il 48% delle azioni della Pusula Holding.

In cambio di denaro, la spia Turan dovrà fare in modo che il protagonista cada nuovamente tra le sue braccia. La situazione venutasi a creare sembrerà molto strana a Nazli.

L'ex di Ferit verrà presentata alla cuoca come un'amica di vecchia data. I dubbi della sorella di Asuman verranno presto confermati. Infatti, troverà una foto del marito scattata in compagnia di Pelin tra le pagine di un libro. Solamente in quel momento la zia di Bulut capirà la relazione d'amore tra i due ed andrà su tutte le furie. Nazli deciderà di organizzare un'incontro con la new entry per chiarire la vicenda.

Ferit si dichiara ma Nazli lo rifiuta

Nel frattempo Pelin tenterà di attirare su di sé tutte le attenzioni dell'Aslan, comunicandogli che in passato aspettava il suo bambino e che poi ha perso. La notizia sconvolgerà l'architetto. L'uomo le proporrà un posto di lavoro nella sua azienda in modo da rimediare a tutti i suoi errori.

Nazli verrà trascurata molto dallo sposo. l'amico di Engin preferirà passare il suo tempo con la sua ex.

Si tratterrà a discutere con lei così tanto da dimenticare l'importante appuntamento con la moglie e Manami al ristorante. Lì giungeranno numerosi giornalisti, ma non si vedrà arrivare il terzo socio del locale. Il fatto farà infuriare la cuoca, che rifiuterà la vera proposta d'amore di Ferit. L'uomo si insospettirà del comportamento della sposa e deciderà di indagare. Infine, Ferit scoprirà che c'è Hakan Onder dietro tutta questa vicenda.