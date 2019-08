La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata da una settimana sulla quinta rete televisiva italiana. Le puntate turche ci anticipano scene ricche di colpi di scena. La prossima settimana entrerà in scena un nuovo personaggio, Pelin. La new entry sarà parecchio collegata a Ferit e a Hakan allo stesso tempo.

Inoltre l'antagonista della storia cercherà nuovamente di trarre in inganno il giovane architetto.

Infatti il perfido sposo di Demet escogiterà un nuovo piano per riottenere l'affidamento di Bulut ed il 48% delle azioni della Pusula Holding. Nel progetto dell'antagonista avrà un ruolo rilevante Cihan.

Pelin e Cihan, due pericolose trappole per l'Aslan

In occasione del compleanno di Ferit, Nazli deciderà di organizzare una festa con l'aiuto di Fatos. La cuoca vedrà sul profilo social di Engin una foto che ritraeva Ferit con dei vecchi amici.

Per sorprendere il marito, inviterà tutti loro alla festa. Tra questi, ci sarà anche Pelin, l'ex fidanzata di Ferit. La ragazza farà il suo ingresso sul set al party dell'architetto. Alla protagonista verrà presentata come un'amica di vecchia data.

In realtà, si tratta di una complice del perfido Hakan. Il nuovo personaggio avrà il compito di far cadere l'Aslan tra le sue braccia in cambio di denaro.

Pelin racconterà all'ex di aver perso il bambino che aspettava da lui. L'architetto rimarrà sconvolto della notizia ed le offrirà un lavoro nella sua azienda. Nazli sarà totalmente trascurata dal marito ed inizierà ad avere dei dubbi in merito alla vera natura della relazione tra i due.

Ferit dimenticherà un'importante appuntamento con la cuoca e si tratterrà con l'ex fidanzata. Così Nazli parlerà di persona con Pelin, per chiederle di chiarire la situazione.

Intanto Hakan tenderà a Ferit un'altra trappola, grazie all'ausilio di CIhan. Lo scagnozzo del marito di Demet tenterà di convincere il giovane architetto a lanciarsi in rischiosi investimenti, che sicuramente lo porterebbero alla rovina economica.

Demet decide di incastrare Hakan

Nel frattempo, la sorella di Deniz si deciderà a far imprigionare il marito una volta e per tutte. Allora utilizzerà un registratore per impossessarsi della confessione di Hakan in merito all'assassinio del fratello Demir e della cognata Zeynepp.

La donna potrà in questo modo denunciare il delitto alla polizia. Tuttavia, non ha fatto ancora i conti con i loschi piani dello sposo.

Infatti, Demet è stata costretta da Hakan a sparare contro un bersaglio. Dietro quest'ultimo si trovava Tahir, spia di Ferit tra gli aiutanti dell'antagonista. Pertanto, anche la zia paterna di Bulut è responsabile di un omicidio. Il fatto verrà sfruttato da Hakan per ricattare la moglie e garantirsi ancora la libertà.