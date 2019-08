Nuove anticipazioni riguardanti la soap rivelazione dell'estate 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' relative agli episodi che andranno in onda nel corso delle prossime settimane, saranno incentrate su cosa accadrà ai vari protagonisti dopo le nozze tra Ferit e Nazli. I due come sappiamo, stringeranno un accordo e decideranno di diventare marito e moglie per strappare Bulut dalle grinfie di Demet e Hakan.

A seguito di ciò, Deniz, ancora segretamente innamorato della chef, sembrerà riavvicinarsi all'ex fidanzata Alya, con la quale trascorrerà anche una notte d'amore.

Bitter Sweet spoiler: Alya propone a Deniz di fare un viaggio dopo le nozze di Nazli

Il matrimonio inatteso tra Nazli e Ferit, causerà un riavvicinamento tra Deniz e Alya nel corso delle prossime settimane. Il giovane cantante infatti, dopo aver appreso delle nozze della Piran con il suo amico e rivale, andrà in crisi profonda, a causa dei sentimenti che continua a nutrire per la giovane chef.

Una vera e propria ossessione che lo porterà ad accettare l'aiuto dell'ex fidanzata Alya la quale, dopo essersi presentata a casa sua a poche ore dal matrimonio, lo convincerà a partire per un viaggio che li porterà in giro per l'Europa.

Anticipazioni Dolunay: Alya e Deniz a letto insieme, lui però ci ripensa

Alya, con la scusa di stare vicino a Deniz in questo delicato momento, riuscirà nell'intento di riavvicinarsi all'ex compagno, di cui è ancora profondamente innamorata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il giovane musicista infatti, dopo aver bevuto troppo, non solo asseconderà le richieste di Alya di partire, ma cederà alle sue lusinghe baciandola e facendo l'amore con lei. Il mattino dopo, la cantante cercherà di evitare il fratello di Demet, facendo però sapere ai suoi amici del riavvicinamento con l'ex. In seguito, si capirà che Deniz non accetterà di affrontare il viaggio con Alya, la quale sarà furiosa con l'ex fidanzato, rimproverandogli di pensare ancora a Nazli e sottolineando che la giovane chef non ricambierà mai i suoi sentimenti.

Deniz quindi, nel tentativo di dimenticarla, si getterà a capofitto nel lavoro, ma dovrà fare i conti anche con i rimproveri di Demet e Hakan, i quali gli rinfacceranno di non essere stato in grado di tenersi stretta la donna che ama e di aver perso anche la possibilità di avere l'affidamento di Bulut.

Molti i colpi di scena e risvolti inaspettati che appassioneranno i fan di Bitter Sweet anche nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che la Serie TV turca non andrà in onda nella settimana che va dal 12 al 16 agosto, mentre riprenderà la normale programmazione lunedì 19 agosto, sempre su Canale 5 a partire dalle 14,45 circa.