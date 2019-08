Novità in arrivo per Ferit Aslan, protagonista della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler delle prossime puntate segnalano che il ricco imprenditore nutrirà alcuni dubbi sulla moglie quando scoprirà finalmente il motivo per cui Nazli Piran ha deciso di abbandonarlo all’altare il giorno delle loro nozze. Nello specifico, l’architetto dopo essersi preoccupato seriamente per il pessimo stato di salute della sorella di Asuman, facendo il possibile per farle abbassare la temperatura corporea, rimarrà sconvolto.

Lo zio di Bulut apprenderà dal pescatore Selami che la cuoca poteva morire assiderata all’interno della cella frigorifera dell’anziano uomo. Ferit avrà il presentimento che qualcuno abbia tentato di sbarazzarsi della donna.

Ferit scopre che Deniz ha salvato Nazli, Hakan incastra il marito della cuoca

Nel corso della puntata della soap turca Dolunay che i telespettatori hanno avuto modo di guardare il 7 agosto 2019, Demet per non consentire a Ferit di sposare Nazli ha rinchiuso la cuoca nella cella frigorifera di una pescheria.

Le anticipazioni rivelano che per fortuna la Piran non morirà grazie all’intervento di Deniz, che dopo aver preso tra le sue braccia la cuoca la porterà nella sua abitazione. Ferit non appena verrà a sapere tramite Demet che Nazli si trova con il musicista andrà su tutte le furie. Il ricco imprenditore costringerà la cuoca a sposarlo lo stesso giorno senza darle nemmeno modo di spiegargli il motivo della sua scomparsa.

Finalmente l’Aslan e la Piran si sposeranno e dopo le nozze dormiranno in stanze diverse di comune accordo. Il giorno seguente l’architetto si accorgerà che l'amata ha la febbre molto alta.

Su consiglio del medico, Ferit si prenderà cura della Piran facendo una doccia insieme a lei. All’improvviso busserà alla porta dei due novelli sposi Selami, il proprietario della pescheria in cui Nazli si era recata per effettuare degli ordini per il suo ristorante.

Il fornitore di pesce sorprenderà l’Aslan, poiché gli chiederà scusa per ciò che è accaduto a sua moglie, poi gli preciserà che Deniz ha salvato la vita a Nazli. Ferit farà fatica a nascondere il suo stupore visto che capirà finalmente che la cuoca il giorno del loro matrimonio non si è presentata non perché non era convinta della sua scelta, ma per un contrattempo. Il ricco imprenditore dopo aver riunito tutti i tasselli dirà alla moglie che sicuramente qualcuno le ha teso una trappola per sabotare la loro cerimonia nuziale.

Purtroppo l’Aslan non potrà scoprire chi ha attentato alla vita di Nazli, poiché lo stesso giorno farà i conti con la giustizia, il tutto causato da Hakan. Quest’ultimo, per non perdere la custodia di Bulut, farà ritrovare nei mezzi utilizzati dalla Pusula Holding una grande quantità di sostanze illecite, facendo ricadere la colpa su Ferit. Per fortuna, dopo aver rischiato di compromettere la sua carriera, Ferit verrà scagionato e grazie a tale brutto evento si riavvicinerà alla moglie.