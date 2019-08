Le anticipazioni delle puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ("Dolunay" è il titolo originale turco) dal 6 al 9 agosto svelano che si arriverà a una svolta riguardante la custodia esclusiva del piccolo Bulut. Arriverà il giorno della sentenza definitiva per conoscere quale sarà il destino del bambino e il giudice lo affiderà alle cure di Hakan e Demet. Ferit dimostrerà di non volersi arrendere di fronte a questa scelta e avrà in mente un piano per riprendersi il nipote, costretto a vivere con i coniugi Onder.

L'Aslan non potrà fare a meno dell'aiuto di Nazli, alla quale chiederà una valida collaborazione per incastrare i coniugi Onder e porre fine alla drammatica situazione.

Nazli decide di accettare la proposta ricevuta dal dottor Aslan

Hakan e Demet non avranno intenzione di fermarsi e proseguiranno nel compiere affari loschi, dimostrando di essere pronti a cambiare le proprie certezze. I due faranno una proposta a Deniz al quale chiederanno di accettare la richiesta e pretenderanno di avere le azioni del musicista, al quale daranno la possibilità di ottenere l'affidamento di Bulut.

Il fratello di Demet cederà a questo patto, pensando che si tratti dell'unico modo per riconquistare l'amore nutrito nei confronti della Piran. Quest'ultima accetterà l'idea di Ferit e dirà di compiere questa scelta per il bene di Bulut, infelice di vivere sotto lo stesso tetto con Hakan e Demet.

I due sposi annunciano il fidanzamento ufficiale

Hakan non riuscirà a gestire la propria rabbia, dopo aver fatto i conti con la mancata riuscita dei propri piani, e perderà la calma.

Ferit e Nazli annunceranno il loro fidanzamento ufficiale e nessuno crederà che i due stiano inscenando una farsa per avere la custodia esclusiva di Bulut. La sorella di Asuman avrà paura che possano esserci degli ostacoli in merito a questo piano e proverà a tirarsi indietro da questa vicenda.

Deniz salva la vita della Piran

Le nozze sono imminenti, ma i due sposi sottovaluteranno l'importanza della giornata e perderanno tempo al lavoro fino all'avvicinarsi del matrimonio.

Nazli uscirà dal ristorante, ignara di ciò che le potrebbe succedere per via del piano organizzato da Demet. Deniz si renderà conto della gravità della situazione e deciderà di salvare la vita della Piran, rimasta chiusa in una cella frigorifera. Il giovane musicista permetterà alla cuoca di convolare a nozze con l'Aslan e, rammaricato per questa vicenda, deciderà di partire con Alya per dimenticare il passato.

Al ristorante si presenterà Burak e Asuman si accorgerà che l'uomo è una spia mandata dalla moglie di Hakan.