La Mediaset, dal mese di giugno, ha dedicato una spazio importante alla soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che sta conquistando molti telespettatori italiani. Le anticipazioni dell'episodio numero 47, trasmesso su canale 5 dopo 'Una vita', sottolineano come al centro delle trame ci sarà il personaggio di Deniz. Il fratello di Demet si renderà conto della situazione drammatica in cui si trova la futura sposa di Ferit (Can Yaman) e la sua presenza sarà fondamentale per salvare la vita della Piran, rimasta chiusa in una cella frigorifera da Demet.

Il musicista darà la possibilità a Nazli di convolare a nozze con Ferit ma tale atteggiamento provocherà la rabbia dei coniugi Onder. Deniz non sarà certamente felice per le nozze tra l'Aslan e la Piran (Ozge Gurel) e finirà per comprendere di non poter conquistare l'amore della cuoca: per questo deciderà di effettuare una scelta inaspettata. L'uomo sarà pronto a lasciare la città in compagnia di Alya con l'intento di dimenticare questa vicenda.

Il ristoratore proverà a dimenticare la sorella di Asuman: per tale motivo, si riavvicinerà all'ex fidanzata. La cantante, infatti, non ha mai smesso di amare il ragazzo.

Nazli si sente male e non può indossare l'abito da sposa ma viene aiutata dall'Aslan

Gli spoiler dell'episodio numero 48 di Bitter sweet-ingredienti d'amore sottolineano come Nazli proverà a indossare il vestito da sposa in vista delle imminenti nozze con l'Aslan nella speranza di poter ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut.

Nazli, nel corso dei preparativi, accuserà un malore ma potrà contare sulla vicinanza di Ferit che aiuterà la ragazza a togliere l'abito. La situazione subirà ulteriori complicazioni nel momento in cui la giovane Piran sarà colpita dalla febbre alta che ostacolerà i piani del dottor Aslan.

Deniz ottiene un ruolo importante all'interno della Pusula Holding

Ferit rimarrà al fianco della sua futura sposa alla quale darà le dovute e meritate attenzioni.

I due innamorati vivranno un momento di vicinanza ed unione che renderà più vero il loro amore agli occhi di coloro che non crederanno ai loro sentimenti. Deniz si impegnerà sul lavoro proprio per non pensare al matrimonio di Nazli: il giovane sarà in grado di ottenere un posto rilevante all'interno dell'azienda. Il dottor Aslan sarà contento per aver sposato Nazli e vorrà sfruttare questa situazione a proprio vantaggio per potersi riprendere il nipote sottrattogli dai coniugi Onder.

Infine, Ferit deciderà di incontrare Hakan (Necip Memili) al quale presenterà una copia della richiesta avente come scopo l'affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir).